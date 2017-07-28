По словам Браудера, "нет сомнений", что адвокат, встречавшаяся с Трампом-младшим, является российским агентом

Российский адвокат, которая встретилась с Дональдом Трампом-младшим, работала в интересах российского правительства, чтобы убедить штаб Трампа отменить Акт Магнитского, свидетельствовал перед Конгрессом в четверг Билл Браудер, основатель и глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Об этом сообщает Дженна Маклафлин в американском издании Foreign Policy. Как напоминает издание, 11 июля Дональд Трамп-младший, сын президента, раскрыл электронные письма, которыми он обменялся, организуя встречу с российским адвокатом по имени Наталья Весельницкая. Трамп-младший утверждает, что встреча была сосредоточена по большей части на усыновлении детей.

"Нет сомнений" в том, что Весельницкая работала в интересах российского правительства, сказал Браудер перед юридическим комитетом Сената, говорится в статье. Она работала не только на российскую семью, тесно связанную с Путиным, но также на ФСБ "Московской области, откуда она родом", цитирует издание британского инвестора.

Согласно Дональду Трампу-младшему, Весельницкая "хотела поговорить о политике по усыновлению и Акте Магнитского, напоминает журналистка. "Хотя он не сказал ничего о пользе встречи, Весельницкая лучше всего известна своими усилиями по отмене этого закона и представительством компаний, которые Билл Браудер обвиняет в краже у него денег, - говорится в статье. - Дело против ее клиента, Prevezon Holdings, было урегулировано генеральным прокурором президента Дональда Трампа Джеффом Сешнсом всего лишь за несколько дней до того, как было запланировано начало судебного разбирательства".

"Абсолютно ясно, что интерес и цель заключались в отмене Акта Магнитского", - отметил также Браудер насчет встречи, передает автор. "Я не знаю, что они были готовы предложить в обмен, - добавил глава Hermitage Capital. - ФСБ изучила бы внимательно свои мишени и предложила бы нечто, что, по ее мнению, было достаточно привлекательным и значительным, в соответствии с тем, что они просили".

Когда Браудера спросили, почему один закон столь важен для Владимира Путина, при том что США ввели другие санкции против России, Браудер заявил, что это потому, что санкции были нацелены на конкретных состоятельных лиц, напрямую связанных с предполагаемым собственным огромным личным состоянием российского президента, говорится в статье. "Он влияет на деньги Путина", - сказал инвестор об Акте Магнитского.

Слушание, где прозвучали эти заявления, фокусировалось на Законе о регистрации иностранных агентов (FARA) и было направлено на поиск путей привлечения людей к ответственности в случаях, когда они не регистрируются как лоббисты в интересах других стран, сообщает автор.

Браудер также заявил, что Fusion GPS, американская оппозиционная исследовательская фирма, также действует как подразделение российского правительства, передает журналистка. Ее основатель Гленн Симпсон, бывший репортер The Wall Street Journal, был одним из тех людей в Вашингтоне, которые помогли Весельницкой лоббировать отмену Акта Магнитского, работая на американскую юридическую фирму, нанятую, чтобы защищать компанию Prevezon Holdings, говорится в статье. Fusion GPS опровергла, что она работала в российских интересах, чтобы подорвать американский закон, поскольку юридическая фирма является американской компанией, добавляет автор.

"Если люди, которые не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, будут осуждены, привлечены к судебной ответственности и заключены в тюрьму, тогда каждый в будущем будет регистрироваться как иностранный агент", - цитирует издание слова Браудера на слушании.

Сенатор Линдси Грэм спросил Браудера, зачем Fusion Group работать в интересах российского правительства, чтобы помочь избрать Трампа, если та же фирма стояла за усилиями по обнародованию пресловутого досье против Трампа, сообщает издание в заключение. "Путин занимается тем, что пытается создать хаос", - передает автор ответ Браудера.