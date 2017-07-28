Ник Кейдж столкнулся с правозащитниками по поводу путешествия в Казахстан

"У Николаса Кейджа было множество хитов и несколько эпических неудач в течение актерской карьеры, которую теперь уже можно назвать долгой, - пишут Майкл Бергин и Ноа Байон в американском издании Foreign Policy. - Как бы то ни было, за счет сочетания личных причуд - он украсил обложку учебника по биологии Федеративной Республики Югославия - и выбора ролей он смог вклиниться в американское сознание как своего рода икона".

Последней выходкой Кейджа стал прилет в Астану, столицу Казахстана, на международный кинофестиваль "Евразия", который спонсировало министерство культуры и спорта Казахстана, и поддержка в процессе мероприятия деспотичного, авторитарного режима.

Публичный визит Кейджа породил новости в СМИ по всей стране - и мемы по всему миру (на них актер представал завернутым в традиционное казахское одеяние), сообщает издание. "Но не все смеются, - пишут авторы. - Правозащитники указывают, что, пока он позировал для серии странных фотографий, он также "вызвал шквал позитивного освещения в прессе авторитарного правительства страны".

Кейдж, в частности, был запечатлен на видео говорящим: "Я никогда не чувствовал такого гостеприимства. (...) Я буду рекомендовать Астану и Казахстан всем, кого я знаю". "Его яркий отзыв дал казахстанской диктатуре очень необходимый ей пиар, а его фотографии увеличили внимание к режиму на международной арене", - цитируют авторы заявление Тора Халворссена, президента Human Rights Foundation (HRF).

Согласно правозащитной организации, кинофестиваль "Евразия" имеет партнерство с Фондом первого президента Республики Казахстан - собственной НКО президента Нурсултана Назарбаева, используемой для продвижения идеалов его диктатуры, передает издание.

"Знаменитости могут играть ключевую роль в борьбе за права человека, особенно в таких местах, как Казахстан, где творческая свобода больше всего подвергается угрозе, - цитирует издание заявление Алекса Гладштейна, руководителя отдела стратегий в HRF. - Видеть вместо этого образцовые фигуры, такие как Николас Кейдж, встающими на сторону диктаторов глубоко разочаровывает и является знаком того, что права человека не важны для звезд Голливуда".