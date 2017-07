28 июля 2017 г. Роман Олеарчик | Financial Times Изворотливый Саакашвили сражен собственным лекарством "Более десятилетия Михаил Саакашвили оставался ярким символом противостояния на заднем дворе России", - пишет Financial Times. Но сообщения о том, что Саакашвили лишился украинского гражданства и остался вообще без гражданства, могут положить конец его стремительной политической карьере. Как ни удивительно, судьбу Саакашвили определили не его давнишние враги в Москве, а лидер прозападной Украины Петр Порошенко, пишет автор статьи Роман Олеарчик. "Он экстраординарное, талантливое политическое животное", - сказал Томас Эймон-Ларита, исполнительный директор компании по связям с общественностью APCO, которая консультировала Саакашвили и других региональных политиков. Но он добавил: "Миша попробовал собственное лекарство на вкус". Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, после своего изгнания из Грузии, где он до того доминировал в качестве президента почти десятилетие. "С одной стороны, то, что он сделал в Грузии в смысле реформ, было довольно примечательно. Он освободил торговлю, избавился от сумасшедшей бюрократической системы, которая по-прежнему существует в какой-то степени на Украине. Но... он управлял Грузией так, как будто это его частная собственность, притесняя демократический процесс", - сказал Эймон-Ларита. На Украине Саакашвили был назначен губернатором Одессы, но был вынужден вскоре уйти с поста, обвинив Порошенко в препятствовании реформам и извлечении финансовой прибыли вместе с другими олигархами, пока экономика Украины страдала. Он стал формировать оппозиционное движение, бросая вызов Порошенко, говорится в статье. Источник: Financial Times