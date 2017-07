28 июля 2017 г. Андерс Фог Расмуссен | Financial Times Трансатлантические последствия санкций в отношении России опасны "Прошло более трех лет с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну через посредников на востоке Украины, - пишет бывший генсек НАТО, ныне глава консалтинговой компании Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен в Financial Times. - Мало что говорит о том, что война закончится. Поддерживаемые Россией силы либо окапываются, либо продвигаются вперед, и ответ Европы не работает". По мнению Расмуссена, необходимо новое мышление, чтобы инициировать прекращение огня и остановить убийства. Усилия Франции и Германии по деэскалации войны посредством так называемых Минских соглашений и "нормандского формата" удерживали Россию за столом переговоров, продолжает экс-глава НАТО. "Европейские и американские санкции сигнализировали Москве, что попрание международного порядка, основанного на правилах, влечет за собой последствия", - говорится в статье. "Как бы то ни было, если война на истощение нацелена на изматывание противников и проверку, у кого характер сильнее, сейчас мы наблюдаем, как Россия ведет "холодную войну на истощение" против Запада, - отмечает Расмуссен. - Тактика Москвы - расколоть трансатлантическое единство, особенно по санкционной политике. В последние недели я начал опасаться, что Владимир Путин, российский президент, может преуспеть. Последствия были бы трагическими". По мнению автора статьи, в настоящий момент цена санкций слишком низкая, чтобы изменить поведение России и добиться соблюдения Минских соглашений. "Пришла пора изменить расчеты Кремля, подняв цену за его агрессию", - пишет Расмуссен, отмечая, что эта логика частично стояла за американским законопроектом по санкциям, принятым на этой неделе Палатой представителей 419 голосами против 3. Этот шаг "нужно приветствовать, так как он вносит больше предсказуемости в трансатлантические усилия по России, но некоторые в Европе его атакуют" из-за возможного воздействия на европейские (и американские) энергетические компании, продолжает глава Rasmussen Global. "Ни одна из сторон не может позволить себе упускать из вида более масштабную картину: Минские соглашения не будут реализованы и ситуация на Украине не изменится, пока Москва не столкнется как с издержками, так и со стимулами, - указывает Расмуссен. - Стимул - это более нормализованные отношения с Россией. Но если одновременно не будут увеличены издержки, рычаг воздействия лишен потенциала. Вместо того чтобы подрывать санкции, европейцы должны их усилить, начав с их продления на 12 месяцев, а не на 6". "У Европы и США общая конечная цель - обеспечение безопасности в Восточной Европе и нормализации отношений с Россией, - продолжает Расмуссен. - Эту цель нельзя выставлять под перекрестный огонь различных коммерческих интересов. Такие действия разорвали бы на части трансатлантическое единство по России и раскололи Европу. Наше единство призвано выдворить Россию и ее марионеток с украинской территории, захваченной силой. Для нас настало время изменить расчеты Москвы. Если американский законопроект не является правильным решением, то европейцы должны ответить на вопрос: какое тогда правильное?" - подытоживает экс-генсек НАТО. Источник: Financial Times