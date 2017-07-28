Кажется, будто все рушится между Трампом и Путиным, - но есть причины для оптимизма

"В политике Вашингтона столь доминирует неистовство по поводу предполагаемого российского влияния на американские выборы, что легко пренебречь другим и, возможно, более важным вопросом насчет Трампа и России, - пишет колумнист британской Independent Мэри Дежевски. - Верен ли Дональд Трамп своему обещанию, не раз звучавшему во время предвыборной гонки, попытаться улучшить климат в отношениях с Москвой, или весь проект расстроен его внутренними врагами? Может, это действительно ушло в прошлое?"

Как поясняет журналистка, такой вопрос возник в связи с высказываниями, сделанными на этой неделе в Брюсселе и в ходе интервью BBC в Киеве Куртом Волкером, бывшим послом США в НАТО, недавно назначенным на новую должность специального представителя США по Украине. Дипломат, в частности, заявил, что новая администрация США "активно оценивает", поставлять ли оружие правительству в Киеве.

"Это произойдет или не произойдет, но даже обсуждение такого изменения политики может сигнализировать, что администрация Трампа отказалась от любого сближения с Москвой в ближайшем будущем, - считает журналистка. - Может показаться, что отношениям суждено вернуться в их ледяное состояние при Обаме - или хуже. И это не единственный признак широкой пропасти, которая, кажется, разверзлась между первоначальными амбициями Трампа по отношению к России и сегодняшней реальностью".

Одним из последствий одобрения Конгрессом нового закона с комплексом санкций против России, Северной Кореи и Ирана будет невозможность для Трампа отменять существующие санкции односторонне, даже если бы он захотел. Более того, добавляет журналистка, (пока) ничто не указывает на президентское вето.

Также колумнистка упоминает речь Трампа в Польше перед саммитом "большой двадцатки" в Гамбурге, где он, в частности, призвал Россию остановить то, что он назвал "дестабилизирующей активностью на Украине и в других местах". А за два месяца до этого, в апреле, Трамп отдал приказ о ракетном ударе по базе сирийских ВВС.

"Одно за другим, все эти действия могут восприниматься как приводящие администрацию Трампа во все большее соответствие с оголтелым антироссийским настроением в Конгрессе, - считает Дежевски. - Но реальность действительно такова, как кажется?" Колумнистка предлагает присмотреться к каждому из внешне антироссийских шагов.

"Законопроект по санкциям, который, вероятно, обретет силу закона к сентябрю, - это инициатива не Трампа, а Конгресса, и она отражает как его враждебность к России, так и его подозрение, что Трамп хотел договориться с Кремлем по санкциям за спиной законодательной власти, - считает Дежевски. - Это затрудняет план улучшения отношений с Москвой, но необязательно мешает прогрессу в других областях. Похоже, к примеру, что, несмотря на осуждение и осмеяние, американо-российские переговоры по кибербезопасности на определенном уровне были организованы".

Что касается Украины, продолжает автор, то администрация Обамы практически оставила разрешение украинской проблемы европейцам. "Назначив спецпредставителя по Украине - по Украине, не на Украине - Трамп, или, по крайней мере, его госсекретарь Рекс Тиллерсон, заявляет о своем интересе", - комментирует журналистка.

"Разговор Волкера о продаже оружия мог в таком случае быть целенаправленным маневром, чтобы помочь продвижению ситуации, ведь это не все, что он сказал во время своих поездок на этой неделе, - говорится далее. - Он говорил также о желании "сделать рывок" к решению, о попытке "начать правильный стратегический диалог с Москвой" и - самое главное - о "новом окне возможностей", поскольку и Трамп, и президент Франции Макрон хотят окончить конфликт".

"Возможно, не только Трамп и Макрон, но и Путин, - считает колумнистка. - В течение шести месяцев, что российская лихорадка сотрясала Вашингтон, Путин сохранял хладнокровие, не позволяя себе ничего, кроме простых опровержений. Он перепоручил гнев в связи с американским воздушным ударом по Сирии другим. И когда лидеры сепаратистов на востоке Украины провозгласили новое "государство" Малороссия на прошлой неделе, они не дождались вообще никакого восторга со стороны Кремля".

К тому же, добавляет автор, переговоры с Трампом с Гамбурге продлились дольше предусмотренного, и два лидера - как теперь известно - возобновили разговор во время ужина с того момента, где они остановились. "Они должны были что-то обсуждать все это время", - отмечает журналистка.

"Все это указывает на то, что американо-российские отношения - в реальном, а не в вашингтонском мире - возможно, не столь увязли в негативе, как кажется. И если это так, то надежда Дональда Трампа на большее доверие с Москвой как ключ к разрешению других проблем, может быть, еще не развеялась", - подытоживает Дежевски.