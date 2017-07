28 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Что стоит за ужесточением санкций США С учетом единодушия Конгресса неважно, наложит ли Трамп вето, пишут СМИ: закон принят. Критики в ЕС обвиняют США в корыстных интересах в Европе, но "что-то их не сильно беспокоили мотивы Москвы в продвижении "Северного потока-2", отмечает Tagesspiegel. Экс-генсек НАТО напоминает: у санкций ЕС и США общие цели - обеспечить безопасность в Восточной Европе и "выдворить Россию и ее марионеток с украинской территории". "В четверг Сенат подавляющим большинством голосов принял постановление о расширении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи", - сообщает корреспондент The Washington Post Карун Демирджян. Количество голосов, поданных за постановление, защищает его от наложения вето. Кроме того, постановление "позволяет Конгрессу блокировать попытки президента Трампа смягчить санкции против Москвы". В четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась отвечать на вопрос, наложит ли Трамп вето: "Мы подождем, посмотрим, как будет выглядеть окончательное постановление, и тогда уже примем решение". Газета отмечает, что конгрессмены "почти единодушно сплотились, чтобы поддержать беспрецедентные полномочия по надзору над правом президента распоряжаться санкциями. Это признак обеспокоенности тем, что Трамп налаживает слишком теплые отношения с российским президентом Путиным и, возможно, готов смягчить карательные меры в отношении Москвы". Постановление "кодифицирует существующие санкции и расширяет санкции в отношении Москвы за вмешательство России в войны на Украине и в Сирии, а также ввиду утверждений о ее вмешательстве в выборы 2016 года в США", говорится в статье. "Прошло более трех лет с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну через посредников на востоке Украины, - пишет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в Financial Times. - Мало что говорит о том, что война закончится. Поддерживаемые Россией силы либо окапываются, либо продвигаются вперед, и ответ Европы не работает". По мнению Расмуссена, в этом вопросе необходимо новое мышление. Усилия Франции и Германии по деэскалации войны посредством Минских соглашений и "нормандского формата" удерживали Россию за столом переговоров, продолжает экс-глава НАТО, а "европейские и американские санкции сигнализировали Москве, что попрание международного порядка, основанного на правилах, влечет за собой последствия". "Россия ведет "холодную войну на истощение" против Запада, - отмечает Расмуссен. - Тактика Москвы - расколоть трансатлантическое единство, особенно по санкционной политике. В последние недели я начал опасаться, что Владимир Путин может преуспеть. Последствия были бы трагическими". "Пришла пора изменить расчеты Кремля, подняв цену за его агрессию", - пишет Расмуссен, призывая приветствовать новый американский законопроект по санкциям, а не атаковать его из-за возможного воздействия на европейские (и американские) энергетические компании. "Ни одна из сторон не может позволить себе упускать из вида более масштабную картину: Минские соглашения не будут реализованы и ситуация на Украине не изменится, пока Москва не столкнется как с издержками, так и со стимулами, - указывает Расмуссен. - Стимул - это более нормализованные отношения с Россией. Но если одновременно не будут увеличены издержки, рычаг воздействия лишен потенциала. Вместо того чтобы подрывать санкции, европейцы должны их усилить, начав с их продления на 12 месяцев, а не на 6". "У Европы и США общая конечная цель - обеспечение безопасности в Восточной Европе и нормализации отношений с Россией, - продолжает Расмуссен. - Эту цель нельзя выставлять под перекрестный огонь различных коммерческих интересов. Такие действия разорвали бы на части трансатлантическое единство по России и раскололи Европу. Наше единство призвано выдворить Россию и ее марионеток с украинской территории, захваченной силой. Для нас настало время изменить расчеты Москвы", - говорится в статье. Редакционный комментарий The New York Times подчеркивает, что одна из целей усиления санкций - "наказать Кремль за вмешательство в американский демократический процесс и гарантировать, что подобное не повторится". "Даже при том, что семья Трампа и его советники сами были скомпрометированы усиливающимися подозрениями в сговоре с Москвой, президент яростно сопротивлялся новым штрафным мерам. Наконец пришли хорошие новости: в четверг Конгресс отодвинул в сторону межпартийные разногласия, чтобы выполнить свой гражданский долг, которым пренебрегал Трамп. Окончательно одобрены законодательные меры, которые вводят новые масштабные санкции против России и резко ограничивают возможности Трампа по прекращению новых и существующих санкций", - говорится в статье. "Санкции зачастую носят спорный характер, но это ненасильственный инструмент, и в данном случае своевременный и целесообразный, чтобы дать понять другой стране, что своим поведением она пересекла черту, и оказать давление, которое может заставить ее лидеров изменить курс", - пишет издание. Министр экономики Германии Бригитта Циприс считает, что из-за новых санкций США против России могут пострадать немецкие компании, сообщает журнал Der Spiegel. "Я надеюсь, что Соединенные Штаты принимали санкции не для того, чтобы навредить Европе. Но результат таков, что пострадать могут наши компании", - заявила министр на телеканале ARD. Как напоминает корреспондент, американские санкции направлены против энергетического сектора - в нефтяном и газовом бизнесе США и Россия являются прямыми конкурентами, и США хотят ввести против РФ санкции за аннексию Крыма, поддержку режима Асада в Сирии и возможное влияние на президентские выборы в США. Представители немецкого бизнеса разделяют позицию министра Циприс. "Даже во времена самых сложных отношений Востока и Запада США не были против сотрудничества между Германией и Россией в энергетическом секторе", говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. Целью США является "развитие собственной сланцевой промышленности за счет европейских конкурентов", считает комитет и призывает ЕС решительно отреагировать на это. В центре критики Берлина, пишет обозреватель Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен, пассаж из американского законопроекта, касающийся санкций против тех, кто поддерживает строительство российских трубопроводов. Под удар, в частности, могут попасть европейские компании, которые планируют софинансировать "Северный поток-2". Но, "критикуя США, правительство ФРГ выступает плечом к плечу с Кремлем и "Газпромом", обращает внимание автор. Без внимания при этом остаются сомнения по поводу проекта соседей Германии из Восточной и Центральной Европы, а также Еврокомиссии. Правительство Германии обвиняет США в преследовании собственных экономических интересов, пишет журналистка, при этом громогласные критики США "не сильно беспокоились относительно мотивов, которыми при строительстве трубопровода руководствовалась Москва". Между тем "Россия не единожды превращала энергетическую политику в средство оказания давления на соседей". "То, что именно Дональд Трамп становится теперь лучшим союзником для тех, кто выступает в поддержку "Северного потока-2", не лишено иронии, - пишет фон Зальцен. - Вряд ли стоит ждать, что Трамп похоронит любимый проект Кремля". "Владимир Путин - злонамеренная сила в международных отношениях. Он постоянно зондирует почву, нельзя ли причинить вред его крупнейшей стратегической мишени - трансатлантическому альянсу. И это работает", - утверждает на страницах Time бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. "В то время как Конгресс и Белый дом поглощены вопросами американо-российских отношений, мы должны воспользоваться моментом и увидеть, как это выглядит из-за океана, где доверие к нам как глобальной силе добра ослабевает, - пишет отставной американский адмирал. - Европейские столицы настолько тревожатся относительно американской администрации, что это шокирует". По мнению Ставридиса, надо отправить в Европу с самостоятельными миссиями министра обороны Джима Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, чтобы успокоить союзников. Затем, необходимо сохранять сильные санкции. "Ничто не расстроит европейцев больше, как перспектива "остаться крайними", - считает автор. "Мы должны также предложить помощь нашим европейским партнерам в защите их выборов", - говорится далее. Кроме того, Ставридис рекомендует усиливать НАТО, а также "инвестировать в значимых европейских лидеров - прежде всего, в канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона". Последний совет адмирала в отставке - "как ни странно, сохранять взаимодействие с Россией, по таким вопросам, как контртерроризм, борьба с ИГИЛ*, борьба с распространением наркотиков, Афганистан, Сирия и Северная Корея". Он считает целесообразным "противостоять там, где мы должны противостоять, но и сотрудничать там, где это возможно". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. 