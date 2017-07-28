Агент "Катерина", расставившая ловушку коррупционерам на Украине

Загадочная женщина-детектив из Национального антикоррупционного бюро Украины вызвала политический скандал, разоблачив коррупцию депутата Розенблата в деле о добыче янтаря, пишет корреспондент Le Figaro в Киеве Стефан Сиохан.

В своем постоянном поиске героев украинское общество недавно нашло новую претендентку. При этом о ней почти ничего не известно. Код имени? Катерина. Вроде бы это 30-летняя обворожительная блондинка. За несколько дней СМИ пристрастились к незнакомке, работающей детективом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) после того, как она застала на месте преступления со взяткой депутата Борислава Розенблата, тем самым вызвав политический скандал, говорится в статье.

С начала года политико-финансовые скандалы в Киеве следовали один за другим. Однако дело Розенблата знаменует первую символическую победу НАБУ, независимого агентства по борьбе против коррупции, созданного в 2014 году после революции Майдана. Это единственная в своем роде сила в стране, не имеющая никаких корней в "силовой структуре" советской эпохи, отмечает журналист.

"Мы столько ждали, чтобы произошло нечто подобное", - вздыхает Денис Бигус, стоя у входа в столичный цветочный магазин. Молодой человек, известный своими журналистскими расследованиями, с начала эпохи Януковича специализировавшийся на имуществе, добытом нечестным путем, решил преподнести розы своему новому кумиру, передает автор статьи.

По пути к зданию НАБУ Денис Бигус не мог скрыть своего потрясения: "Агент Катерина настолько продвинула вперед наше дело". В конце июня женщина-детектив завершила полугодовое расследование, связанное с уловками мафии по добыче янтаря, действующей на северо-западе страны. Катерина засняла Борислава Розенблата, депутата фракции "Блок Петра Порошенко", в тот момент, когда он принимал взятку наличными в размере 200 тыс. долларов за запуск проекта по незаконной добыче янтаря, продолжает автор.

"Операцию Катерина", сегодня облившую грязью ближний круг президента Порошенко, инициировал молодой 37-летний глава НАБУ Артем Сытник. "Добыча янтаря - это нелегальный бизнес, на 90% контролируемый мафиозными структурами, и мы решили выявить его связи с политикой, - пояснил он Le Figaro. - И тогда мы создали легенду, где наша сотрудница представляла фиктивную эмиратскую компанию, желавшую инвестировать в украинский янтарь".

11 июля судьба Розенблата и четырех других депутатов решалась на голосовании в Верховной Раде. Парламентарии были осторожны, они проголосовали за лишение Розенблата депутатской неприкосновенности, но при повторном голосовании защитили своего коллегу от возможного ареста. Присутствовавшие журналисты были в состоянии шока, и в следующем же выпуске еженедельник "Новое время" написал: "11 июля - день, когда Рада узаконила коррупцию и легальное воровство".

Борислав Розенблат разыгрывал из себя жертву и выдвигал обвинения, называя подобный способ предлагать деньги политику "посягательством на права человека", сообщает Сиохан.

Дарья Каленюк, директор Центра противодействия коррупции, все же считает, что "дело Розенблата войдет в украинскую летопись как учебный пример; впервые после 1991 года независимое расследование такого рода было проведено и дало результаты".

Администрация Порошенко решила поставить НАБУ под контроль, навязав ему ревизоров, говорится в статье. Артем Сытник в своем офисе избегает разговоров о политике. "Коррупция на Украине является угрозой номер один, по крайней мере, столь же тяжелой, как российская угроза, - считает он. - Если Россия старается разрушить нас снаружи, то коррупция разрушает нас изнутри. Что толку защищать физическую целостность Украины, чтобы при этом коррупция уничтожала нашу душу?"