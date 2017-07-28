В Ливии Париж игнорирует Европу

Договоренность между двумя главными ливийскими лидерами, достигнутая Францией, является красивым политическим "ходом". Однако Парижу следовало бы приобщить к этому Евросоюз и, в частности, Италию и Великобританию, говорится в редакционной статье Le Monde.

Необходимо пожелать полного успеха французской инициативе по Ливии. Договоренность, достигнутая между двумя главными действующими лицами на ливийской политической сцене во вторник 25 июля неподалеку от Парижа, пока является всего лишь надеждой, этому обязательству предстоит быть воплощенным в реальность на месте. Но нужен был первый шаг, и Эммануэль Макрон имел все основания, чтобы на это отважиться. И правильно сделал. Больше всего критики вызывает то, в какой форме это было сделано - а в дипломатии форма имеет большое значение, пишут журналисты.

Ливия является приоритетом для Европы, подчеркнул французский президент. Кровавый хаос, который царит в этой обширной стране, расположенной между Сахелем, Египтом и Тунисом, после революции против Каддафи вот уже шесть лет представляет собой многогранную угрозу, продолжают журналисты.

Наконец, ливийский хаос удобен для внедрения джихадистов "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* на подступах к Европе, говорится в статье.

По личной инициативе президента Макрона Франция добилась от двух людей, стоящих у руля политической власти в Ливии, один - на западе страны, другой - на востоке, обязательства по установлению режима прекращения огня и по организации выборов, пишет редакция.

С учетом влияния, достигнутого Халифой Хафтаром на поле боя, Эммануэль Макрон стал первым руководителем государства, принявшим фельдмаршала и обеспечившим ему международную легитимность, которой тому недоставало, отмечают журналисты.

Никто не знает, могут ли быть организованы выборы в стране, находящейся в таком состоянии, как Ливия. Динамика развития процесса, запущенного во вторник, не гарантирована. Однако следует подчеркнуть, что такой подход имеет право на существование. Погрешности не в содержании, а в форме, пишет редакция.

Франция не считается с таким важным партнером, как бывшая колониальная держава Италия. Она серьезно участвует в жизни Ливии, в частности, в гуманитарном плане. Франция также игнорирует Великобританию, вовлеченную в дела Ливии в военном плане, говорится в статье.

Словом, делая "ход" и играя в одиночку, как во времена "дипломатии Саркози", Франция уже в который раз не считается с Евросоюзом. Это ошибка, уверены журналисты.

"Надо бы приобщить главу дипломатии ЕС итальянку Федерику Могерини. Надо бы вовлечь ЕС хотя бы для наблюдения над этой инициативой. По крайней мере, этого стоило бы ожидать от президента, который охотно демонстрирует свои европейские убеждения. Не слишком ли поздно все-таки это сделать?" - задается вопросом редакция.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.