Лишившись своего украинского гражданства, Михаил Саакашвили оказался изгнанником и апатридом

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области на Украине Михаил Саакашвили стал жертвой своего соперничества с президентом Порошенко, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Было время, когда Михаил Саакашвили, после поражения на грузинских президентских выборах и вынужденного отъезда из страны, утешался от тоски в кафешках Бруклина, в Нью-Йорке. На дворе был 2013 год, всякое возвращение в Грузию было немыслимо, новая власть запустила против него судебный процесс за превышение полномочий в духе юридической вендетты, говорится в статье.

Менее чем через год революция на Украине позволила пылкому вождю обрести новое дыхание, отмечает автор. Президент Порошенко в мае 2015 года назначил Саакашвили губернатором Одессы, он должен был сделать из нее образец модернизма и гласности, покончив с присущей этому городу культурой коррупции.

Одесский опыт внезапно принял новый оборот: год спустя губернатор ушел в отставку, объявляя обструкцию Киеву и обвиняя Порошенко в вовлеченности в коррупционные сети. Теперь он стал оппозиционером, лидером небольшой партии, по-прежнему размахивая знаменем антикоррупционной борьбы, продолжает Виткин.

Эта новая жизнь, в свою очередь, резко завершилась в среду 26 июля, и хамелеону Саакашвили, видимо, придется возобновить свои нью-йоркские блуждания. Как раз во время поездки в США бывший президент прочел коммюнике украинской миграционной службы, где было объявлено о решении президента Порошенко лишить его украинского гражданства, говорится в статье.

Проблема: когда новый губернатор стал гражданином Украины, он оказался лишен грузинского гражданства властями страны своего происхождения. Саакашвили - апатрид? Ситуация не вполне ясна, и путаница может разрешиться благодаря нидерландскому гражданству его супруги, полагает журналист. Однако, по мнению украинского депутата Сергея Лещенко, на данный момент у Саакашвили нет иного выбора, кроме как просить о предоставлении убежища в США. "Если он попытается вернуться на Украину, он будет арестован и, скорее всего, экстрадирован в Грузию", - уверен Лещенко.

Для этого депутата, как и едва ли не для большинства наблюдателей, а также для самого Саакашвили политическая мотивация этого совершенно неожиданного решения не вызывает сомнений. О ней говорит обиняками другой депутат, Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, который в среду написал в Facebook: "Я считаю, что Михаил никогда не ценил свое украинское гражданство. Он использовал Украину главным образом для своего личного продвижения, в надежде вернуться в Грузию".

Петр Порошенко на данный момент не сделал никаких комментариев, но украинский президент, возможный кандидат на переизбрание в 2019 году, судя по всему, решил создать вокруг себя вакуум и убрать со сцены любого соперника, способного отбросить на него тень, полагает Виткин.

"Можно любить или не любить Саакашвили, но он находится по нашу сторону цивилизационных баррикад, - сожалеет другой реформатор, украинский депутат Мустафа Найем. - Решение лишить его гражданства не только глупое, но и является признаком слабости, который не делает чести президенту".

Другое объяснение основано на украино-грузинской дружбе, усилившейся под прикрытием противостояния обеих стран российскому соседу. Порошенко 18 июля был в Тбилиси, официально - для обсуждения общего для двух стран стремления войти в состав НАТО и ЕС. По мнению Михаила Саакашвили, который высказался в видеоролике, выложенном в Facebook, украинский президент провел "тайную встречу" с миллиардером Бидзиной Иванишвили, который держит в своих руках все нити грузинской власти с 2012 года и считает Саакашвили своим заклятым врагом. В видеоролике бывший грузинский президент утверждает, что сделает все возможное, чтобы вернуться на Украину, передает журналист.