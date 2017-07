28 июля 2017 г. Райан Лицца | The New Yorker Энтони Скарамуччи позвонил мне, чтобы излить душу - высказаться про тех, кто сливает информацию из Белого дома, а также про Райнса Прибуса и Стива Бэннона "В среду вечером мне позвонил Энтони Скарамуччи, новый директор по коммуникациям Белого дома. Он был недоволен", - пишет журналист The New Yorker Райан Лицца. "Ранее в тот вечер я написал в "Твиттере", сославшись на одного "высокопоставленного сотрудника Белого дома", что Скарамуччи обедает в Белом доме с президентом Трампом, "первой леди", Шоном Хэннити (американским телеведущим и обозревателем-консерватором. - Прим. ред.) и бывшим топ-менеджером Fox News Биллом Шайном", - поясняет журналист. Скарамуччи спросил у Лиццы: "Кто вам это слил?" Журналист сообщает: "Я сказал, что не могу дать ему такую информацию". Скарамуччи заявил: "Вот что я собираюсь сделать - я уволю всех из команды коммуникаций, и мы начнем сначала". "Я засмеялся: я не был уверен, что он действительно считает, будто такая угроза убедит журналиста раскрыть его источник. Он продолжал давить на меня и жаловаться на сотрудников, которых унаследовал от предшественника на новом посту", - пишет журналист. По словам Лиццы, Скарамуччи заявил ему: "Я прошу их ничего не сливать, а они не могут с собой совладать. Вы американский гражданин, это крупная катастрофа для Америки. Я вас прошу как американского патриота намекнуть мне, кто это слил". Журналист продолжает: "На взгляд Скарамуччи, тот факт, что информация об обеде попала к журналисту, был признаком того, что против него злоумышляют его соперники в Западном крыле [Белого дома. - Прим. ред.], особенно глава аппарата Белого дома Райнс Прибус". По словам Лиццы, после выборов Трамп пригласил Скарамуччи в свою администрацию, но Прибус вплоть до минувшей недели препятствовал назначению Скарамуччи на какой-либо пост. Лицца уверяет, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уволился именно в ответ на то, что Трамп назначил Скарамуччи на должность директора по коммуникациям. Лицца возвращается к телефонному разговору. Он утверждает: "Скарамуччи, позвонивший мне сам, не просил меня, чтобы я воздержался от публикации нашего разговора или его дословного цитирования со ссылкой на него". Лицца утверждает: во время их разговора Скарамуччи "все сильнее распалялся и в конце концов сам себя убедил, что мой источник - Прибус". "Я их всех уволю", - заявил Скарамуччи. "Я доберусь до человека, который вам это слил. Райнс Прибус... Если хотите что-то слить, то его очень скоро попросят уйти в отставку", - добавил он. Скарамуччи заявил, что Прибус разволновался из-за обеда с участием Хэннити и Шайна, так как самого Прибуса на обед не пригласили. "Райнс - это ж чертов параноидальный шизофреник, параноик", - сказал Скарамуччи. Он изобразил Прибуса: "О, придет Билл Шайн. Давайте-ка я солью эту хрень в прессу, посмотрим - может, сумею перекрыть им кислороду так, как я шесть месяцев перекрывал кислород Скарамуччи". Лицца сообщает: "Скарамуччи также сказал мне, что, в отличие от других высокопоставленных чиновников, его совершенно не интересует внимание прессы". "Я не Стив Бэннон, я не пытаюсь сам у себя отсасывать, - сказал он, имея в виду главного стратега Трампа. - Я не пытаюсь развивать свой личный бренд, паразитируя, блин, на силе президента. Я здесь, чтобы служить моей стране". По мнению Лиццы, кампания Скарамуччи против сотрудников, сливающих информацию прессе, объясняется его горячей преданностью Трампу. "Вот что я хочу сделать - поубивать, на хер, всех, кто сливает информацию, и вернуть повестку дня президента в нормальное русло, чтобы мы смогли добиться успеха ради американского народа", - сказал Скарамуччи. Источник: The New Yorker