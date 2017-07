28 июля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Путин высмеивает расследования в отношении приближенных Трампа и санкции, называя их "хамством" "В четверг президент России Владимир Путин осудил, назвав "незаконными", американские планы новых санкций в отношении его страны, а также высмеял как политическую истерию расследования отношений избирательного штаба Трампа с Россией", - сообщает журналист The New York Times Эндрю Хиггинс. Эти заявления были сделаны на совместной пресс-конференции президентов России и Финляндии. "Но Путин сказал, что подождет, пока будет принят окончательный текст постановления о новых санкциях, прежде чем решить, как ответить", - сообщает автор. Это реакция на шаги Конгресса США, призванные ужесточить санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи, а также ограничить возможности Трампа по отмене этих ограничений. Путин сказал, что по меркам международного права санкции незаконны и нарушают правила ВТО. По мнению автора, Путин вторил утверждениям Трампа, что расследования предполагаемых связей окружения Трампа с Россией - это "фейковые новости", выдуманные демократами, чтобы объяснить поражение Хиллари Клинтон на выборах. "Путин сказал, что не считает несколько расследований в США расследованиями, "потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, с заслушиванием различных сторон". Он добавил: "Мы видим просто нарастание антироссийской истерии", - сообщает газета. "Однако, в то время как российские законодатели уже громко требуют "болезненных" мер против США в отместку за новые американские санкции, Путин, по-видимому, готов притормозить тягу к потрясениям в дипломатической сфере по модели "око за око", что сделало бы отношения еще более напряженными, чем при Обаме", - пишет Хиггинс. "В четверг Путин сказал, что Россия пока ведет себя "сдержанно, терпеливо" в ответ на то, что он назвал постоянными провокациями со стороны США, но дал понять, что это не будет продолжаться бесконечно", - пишет издание. "В какой-то момент нам придется отвечать, - заявил он. - Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны". Со своей стороны, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что санкции, предложенные США, "имеют непосредственные последствия и для других стран, не только для России" и будут обсуждаться Евросоюзом в ходе контактов с США. Источник: The New York Times