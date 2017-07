28 июля 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия конфискует два объекта американской дипломатической собственности и приказывает посольству США сократить число сотрудников Россия конфисковала в пятницу два объекта американской дипломатической собственности и приказала посольству США в Москве сократить к сентябрю число своих сотрудников, в рамках первых ответных мер Кремля против новых предлагаемых американских санкций, сообщает Нил Макфаркуар в американской газете The New York Times. Как поясняет автор, эти шаги, которыми Россия грозила на протяжении недель, были предприняты на следующий день после того, как Сенат США одобрил меру, расширяющую экономические санкции против России, а также против Ирана и Северной Кореи. "Со стороны американского посольства не последовало немедленного ответа - оно заявило, что ждет официального уведомления о каких-либо российских шагах, - говорится в статье. - В заявлении российского МИДа говорится, что посольство США попросили сократить количество его дипломатических и технических сотрудников в России до 455 к 1 сентября, приведя их в соответствие с количеством российских дипломатов в США". "Не удалось сразу выяснить, скольким американским работникам придется уехать, поскольку объявление Кремля не уточняло, каких сотрудников следует включить в подсчеты, - продолжает журналист. - В России - сотни сотрудников, включая работников, строящих здание посольства в Москве". "Начиная с 1 августа, - информирует Макфаркуар, - Россия также заблокирует доступ к складу в Москве и к сельскому участку вдоль Москвы-реки, где сотрудники выгуливают собак и устраивают барбекю". Автор напоминает, что в декабре 2016 года тогдашний президент США Барак Обама выслал 35 российских дипломатов и конфисковал два земельных владения, одно на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) и одно на берегу Чесапикского залива в Мэриленде, в ответ на российское вмешательство в американские президентские выборы. "В то время Москва не отреагировала: президент Владимир Путин сигнализировал, что он надеется на лучшие отношения при президенте Трампе, - отмечает журналист. - Эти надежды по большей части испарились". "В объявлении МИДа также заявлено, что, если США ответят на эту последнюю меру какими-либо дальнейшими высылками, Россия ответит взаимностью", - подытоживает издание. Источник: The New York Times