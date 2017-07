28 июля 2017 г. Редакция | The New York Times Конгресс бросает вызов Трампу по России "США искали правильный ответ на хакерские действия России, связанные с выборами 2016 года, с тех пор, как о них впервые стало известно прошлой осенью. Президент Барак Обама принял ответные меры в декабре, но этих санкций оказалось недостаточно, чтобы наказать Кремль за вмешательство в американский демократический процесс и гарантировать, что подобное не повторится", - пишет The New York Times в редакционной статье. "Его преемник еще не осознал необходимость двигаться дальше. Даже при том, что его семья и советники были скомпрометированы усиливающимися подозрениями в сговоре с Москвой, президент Трамп яростно сопротивлялся новым штрафным мерам. Наконец пришли хорошие новости: в четверг Конгресс отодвинул в сторону межпартийные разногласия, чтобы выполнить свой гражданский долг, которым пренебрегал Трамп, окончательно одобрив законодательные меры, которые вводят новые масштабные санкции против России и резко ограничивают возможности Трампа по прекращению новых и существующих санкций. Сенат одобрил эти меры голосованием 98 к 2, после того, как Палата представителей поддержала их столь же единодушно: 419 к 3", - продолжает издание. "Президент дал противоречивые сигналы о том, что последует дальше... Если Трамп наложит вето на законопроект, это в очередной раз покажет его стремление втереться в доверие к российскому президенту Владимиру Путину. В этом случае Конгресс должен без колебаний остановить его", - говорится в статье. "Санкции зачастую носят спорный характер, но это ненасильственный инструмент, и в данном случае своевременный и целесообразный, чтобы дать понять другой стране, что своим поведением она пересекла черту, и оказать давление, которое может заставить ее лидеров изменить курс", - заключает издание. Источник: The New York Times