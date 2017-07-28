Доктор Путин, покровитель наук

"Это может удивить, но российский президент Владимир Путин смыслит не только в таких обыденных вещах, как тактика спецслужб, дипломатический этикет или оккупация приграничных территорий, но еще и в научных вопросах: в 1997 году Санкт-Петербургский Горный университет принял докторскую диссертацию, под которой стояла подпись Путина", - пишет политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе. Темой работы были природные ресурсы и их роль в стратегии экономического развития.

К настоящему времени ректор Владимир Литвиненко, возглавляющий этот вуз с 1994 года, стал миллиардером. По словам дочери Литвиненко, ее отец сам написал диссертацию будущего президента на своей даче. Также были озвучены обвинения в плагиате, сообщает Трибе.

Литвиненко - самый высокооплачиваемый ректор университета в России, но "его богатство основывается на довольно непривычном для вузовских ректоров виде деятельности: он владелец 19% химического холдинга "Фосагро". Этот пакет акций, как недавно написала газета "Ведомости", сейчас стоит более 1 млрд долларов.

"Неясно, как Литвиненко удалось получить долю в компании", - говорится в статье. Согласно наиболее вероятной версии, "в начале 2000-х он извлек выгоду из конфискации имущества бывшего совладельца "Фосагро" Михаила Ходорковского". Последний был политическим противником Путина, и его компания была уничтожена при содействии Кремля, напоминает обозреватель.

В отличии от него, давние друзья Путина и его лояльные соратники получают финансовую выгоду. В частности, компании, принадлежащие соратникам Путина Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко или зятю президента, самому молодому российскому миллиардеру Кириллу Шамалову, получают огромные государственные заказы.

"Между прочим, это могло бы стать темой докторской диссертации - но какой же университет в России примет ее?" - иронизирует Трибе.