Французский президент собирается строить в Ливии центры по фильтрации беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в кратчайшие сроки начать строительство центров по фильтрации беженцев на территории Ливии, пишет Der Spiegel. По словам Макрона, Франция будет действовать "либо в сотрудничестве с ЕС, либо в одиночку".

Согласно задумке французских властей, в таких центрах будут отсеиваться люди, у которых нет шансов на получение убежища в Европе. Подобные центры уже есть в Греции и Италии. Ежегодно десятки тысяч мигрантов пытаются попасть в Европу, отправляясь туда на лодках с побережья Ливии, напоминает издание.

Между тем Европа, кажется, находит консенсус по поводу борьбы с нелегальными перевозчиками мигрантов, продолжает корреспондент. Так, по информации агентства DPA, Евросоюз видит возможности в скором времени начать бороться с бандами контрабандистов непосредственно в территориальных водах Ливии. В Брюсселе считают, что "уже на следующей недели власти Триполи дадут официальное разрешение на военно-морские операции ЕС в 12-мильной морской зоне Ливии".

Профессиональные перевозчики мигрантов, добавляет Der Spiegel, как правило, сопровождают беженцев до границы территориальных вод. Дальше расчет строится на том, что после выхода из 12-мильной зоны мигрантов увидят и подберут проходящие суда. Только немецкие корабли подобрали в море свыше 21 тыс. человек, которые затем были высажены в Италии, говорится в статье.

Тем не менее, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини пока не подтверждает и не опровергает информацию о разрешении властей Ливии на проведение морских операций. По словам ее пресс-секретаря, на следующий вторник запланирована важная встреча в Триполи, передает Der Spiegel.