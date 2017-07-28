Глава германского МИДа назвал неприемлемыми новые антироссийские санкции США

Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций, которые могут затронуть, в том числе, и энергетическую отрасль Германии. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подверг новые штрафные меры критике и потребовал действий от президента США Дональда Трампа, сообщает Северин Вайланд в статье для немецкой газеты Der Spiegel.

"Мы не изменим своей позиции и не примем действия американских санкций в отношении России, которые будут выходить за рамки территории США", - заявил социал-демократ в беседе с изданием.

"Политика санкций не является ни подходящим, ни приемлемым инструментом для содействия реализации национальных экспортных интересов и развитию местной энергетической отрасли", - заметил Габриэль. "Теперь президент Трамп должен решить, что произойдет дальше", - подчеркнул министр, указывая на то, что пакет штрафных мер должен быть подписан президентом США. Пока неясно, отмечает Spiegel, пойдет ли на это Трамп или наложит на новый закон вето.

В беседе с Der Spiegel немецкий министр назвал позитивным сигналом решение Конгресса США провести консультации с европейскими партнерами относительно следующих шагов, внеся тем самым изменения в текст закона. "Министр не оставляет надежды на то, что ужесточение санкций, которые могут коснуться прежде всего немецких и европейских компаний, можно еще предотвратить", - говорится в статье.

Комментируя критику со стороны США относительно низкой активности по вопросу конфликта на Украине, Габриэль указал на то, что "для этого необходимо политическое давление на Москву".

"Если российское руководство заставит процесс сдвинуться с мертвой точки и мы наконец сможем двинуться вперед в вопросе реализации Минских договоренностей, вполне допустима постепенная отмена санкций", - заявил министр.