Министр экономики ФРГ опасается ущерба для немецкого бизнеса

Министр экономики Германии Бригитта Циприс считает, что из-за новых санкций США против России могут пострадать немецкие компании, сообщает журнал Der Spiegel.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты принимали санкции не для того, чтобы навредить Европе. Но результат таков, что пострадать могут наши компании", - заявила министр в эфире на телеканале ARD.

В настоящее время Евросоюз уже обсуждает ответные меры. "Существует возможность введения ответных санкций. Во всяком случае, Всемирная торговая организация допускает такую возможность", - отметила Циприс. Также политик раскритиковала то, что "США отклонились от единого с Европой курса в отношении России", передает издание.

Как напоминает корреспондент, американские санкции направлены против энергетического сектора - в нефтяном и газовом бизнесе США и Россия являются прямыми конкурентами, и США хотят ввести против РФ санкции за аннексию Крыма, поддержку режима Асада в Сирии и возможное влияние на президентские выборы в США.

Представители немецкого бизнеса разделяют позицию министра Циприс. "Даже во времена самых сложных отношений Востока и Запада США не были против сотрудничества между Германией и Россией в энергетическом секторе", говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. Целью США является "развитие собственной сланцевой промышленности за счет европейских конкурентов", считает комитет и призывает ЕС решительно отреагировать на это.