Саакашвили больше не украинец: Майдан пожирает своих лидеров

В четверг в Киеве прошел крестный ход в память о Крещении Руси. Власти боялись провокаций, ведь на Украине уже много лет не прекращается конфликт вокруг "правильной веры" между представителями Православной церкви Московского и Киевского Патриархатов, пишет Андре Баллен на страницах австрийской газеты Der Standard. В итоге все прошло мирно: 6 тыс. верующих с иконами прошли по центру города в сопровождении 3,5 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии.

"Помимо этого, на Майдане прошла еще одна демонстрация, но она не вызвала практически никакого резонанса", - пишет корреспондент. Около ста сторонников Михаила Саакашвили вышли с протестом против лишения политика украинского гражданства. Протест, как заявили организаторы, направлен против "произвола властей, которые цинично плюют нам в лицо и показывают, что наши права ничего не стоят".

Три года назад Саакашвили был одной из движущих сил на Майдане. Впоследствии президент Порошенко назначил его губернатором Одесской области и предоставил Саакашвили, которого к тому моменту пытались объявить в международный розыск в Грузии за превышение полномочий, гражданство Украины, что автоматически лишило его грузинского гражданства, говорится в статье.

Но счастья с революционерами с Майдана Саакшвили так и не нашел - прошлой осенью он ушел с губернаторского поста, обвинив Порошенко в коррупции. С тех пор он ведет "войну роз" с президентом, и лишение гражданства стало кульминацией.

Саакашвили заявил, что не оставит это без ответа и спрогнозировал скорое свержение Порошенко. "Лишение гражданства вызывает вопрос с юридической точки зрения, так как отныне Саакашвили становится человеком без гражданства, - указывает Баллен. - А в политическом плане Порошенко вряд ли стоит чего-то опасаться: несмотря на упавший уровень жизни на Украине и низкую популярность президента, его конкуренты не внушают серьезных опасений".