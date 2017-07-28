Как ослабить опасения Европы по поводу новых американо-российских отношений

"Владимир Путин - злонамеренная сила в международных отношениях. Он постоянно зондирует почву, нельзя ли причинить вред его крупнейшей стратегической мишени - трансатлантическому альянсу. Он считает, что все действия по причинению ему вреда усиливают влияние и возможности России в регионе. И это работает", - утверждает на страницах Time бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"В то время как Конгресс и Белый дом поглощены вопросами американо-российских отношений, мы должны воспользоваться моментом и увидеть, как это выглядит из-за океана, где доверие к нам как глобальной силе добра ослабевает, - пишет отставной американский адмирал. - Несмотря на недавний дружественный визит президента Трампа в Париж, европейские столицы настолько тревожатся относительно американской администрации, что это шокирует". По мнению Ставридиса, надо сделать шесть вещей.

1. "Использовать остатки доверия. Хотя репутации министра обороны Джима Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера пострадали из-за ошибок Белого дома, все трое имеют международный авторитет. Надо отправить их с самостоятельными миссиями, чтобы успокоить союзников".

2. "Сохранять сильные санкции. Ничто не расстроит европейцев больше, как перспектива "остаться крайними". Размышления Трампа об ослаблении санкций были ошибочными".

3. "Защищать наши выборы 2016 и 2018 годов. Путин снова попытается манипулировать ими, - уверен Ставридис. - Мы должны также предложить помощь нашим европейским партнерам в защите их выборов".

4. "Усиливать НАТО. Сохранять давление на наших европейских коллег, чтобы они увеличили оборонные расходы до 2% от ВВП".

5. "Инвестировать в значимых европейских лидеров - прежде всего, в канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона".

6. И, как ни странно, сохранять взаимодействие с Россией, по таким вопросам, как контртерроризм, борьба с ИГИЛ*, борьба с распространением наркотиков, Афганистан, Сирия и Северная Корея. "Противостоять там, где мы должны противостоять, но и сотрудничать там, где это возможно", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.