28 июля 2017 г. Карун Демирджян | The Washington Post Конгресс отправил постановление о санкциях против России на стол Трампу, но неясно, наложит ли он вето "В четверг Сенат подавляющим большинством голосов принял постановление о расширении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи", - сообщает корреспондент The Washington Post Карун Демирджян. Количество голосов, поданных за постановление, защищает его от наложения вето. Кроме того, постановление "позволяет Конгрессу блокировать попытки президента Трампа смягчить санкции против Москвы", как формулирует автор. За постановление проголосовали 98 сенаторов, против - 2, и эти результаты "ставят президента перед кардинальным выбором: наложить вето, зная, что законодатели готовы отменить его", либо "подписать постановление, которое свяжет ему руки в том, что касается изменения санкционного курса в отношении Москвы", говорится в статье. В четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась отвечать на вопрос, наложит ли Трамп вето: "Мы подождем, посмотрим, как будет выглядеть окончательное постановление, и тогда уже примем решение". Но ранее в тот же день в интервью CNN директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что Трамп "возможно, наложит вето на санкции", чтобы "договориться о еще более жесткой сделке против россиян" Газета комментирует: "Вряд ли это обещание убедит конгрессменов, которые почти единодушно сплотились, чтобы поддержать беспрецедентные полномочия по надзору над правом президента распоряжаться санкциями. Это признак обеспокоенности многих законодателей тем, что Трамп налаживает слишком теплые отношения с российским президентом Путиным и, возможно, готов смягчить карательные меры в отношении Москвы". На этой неделе Палата представителей приняла то же самое постановление 419 голосами против 3, напоминает издание. Демирджян отмечает, что постановление "кодифицирует существующие санкции и расширяет санкции в отношении Москвы за вмешательство России в войны на Украине и в Сирии, а также ввиду утверждений о ее вмешательстве в выборы 2016 года в США. Постановление также ужесточает карательные меры против Ирана и Северной Кореи - это попытка обуздать испытания баллистических ракет и другие агрессивные действия этих стран". Источник: The Washington Post