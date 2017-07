28 июля 2017 г. Кимберли Э. Страссель | The Wall Street Journal Кто оплатил "досье Трампа"? Демократы не хотят, чтобы вы об этом узнали, а этот факт заслуживает отдельного скандала Американские демократы предвкушали, как Дональд Трамп-мл. и Пол Манафорт на заседании сенатского комитета подвергнутся дотошным расспросам об их "сговоре" с Россией, утверждает обозреватель The Wall Street Journal Кимберли Э. Страссель. Так почему же демократы пошли на попятный и согласились на то, что расспросы состоятся за закрытыми дверями? Автор отвечает, что дело в Fusion GPS. Это американская фирма, которая занимается исследованиями политических противников по заказу других политиков. Она "стоит за печально известным и дискредитировавшим себя "досье на Трампа", которое состряпал бывший британский шпион", говорится в статье. Сооснователь Fusion Гленн Симпсон тоже должен был дать показания на заседании сенатского юридического комитета, где председательствует сенатор Чак Грассли. "Там его могли попросить публично раскрыть, кто нанял его для атаки на Трампа, основанной преимущественно на анонимных российских источниках", - утверждает автор. Демократы готовы отказаться от всего, чтобы оградить Симпсона от необходимости отвечать на этот вопрос, считает Страссель. "Что, если с путинским режимом флиртовал не штаб Трампа, а демократы? Чем больше мы узнаем о Fusion, тем более вероятным это кажется", - пишет автор. Правозащитник Тор Халворссен утверждал в показаниях под присягой, что Fusion, дабы помешать его расследованию коррупции в Венесуэле, "разрабатывала клеветнические кампании, готовила досье, содержавшие ложную информацию". "В четверг банкир Уильям Браудер, старающийся разоблачить преступления Путина, дал показания в комитете Грассли о том, что был мишенью похожей кампании, - он сказал, что Fusion "распространяла ложную информацию" о нем и его усилиях. Fusion признала, что ее наняла юридическая фирма, которая представляла российскую компанию под названием Prevezon", - пишет издание. "Prevezon нанимала одну из российских деятелей, которые в прошлом году побывали в Башне Трампа [на встрече с Трампом-младшим и Манафортом, заинтересовавшей юридический комитет. - Прим. ред.]. Другой россиянин, присутствовавший на этой встрече, - Ринат Ахметшин, бывший офицер советской контрразведки. В судебных документах он признал, что делает карьеру в сфере исследований политических противников - а Fusion делает ту же работу. И что россияне, связанные с Кремлем, часто нанимают его, чтобы очернять противников", - утверждает автор. "Мы знаем, что в то же самое время, когда Fusion работала с россиянами, фирма также наняла бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, чтобы раскопать компрометирующий материал на Трампа", - говорится в статье. "По слухам, Симпсон четко дал понять, что явится в комитет для добровольного опроса, только если ему не зададут конкретный вопрос, кто нанял его для раскапывания компрометирующих материалов на Трампа", - пишет издание. Автор вопрошает: "А что, если это был Национальный комитет Демократической партии или избирательный штаб Хиллари Клинтон?" А если российские "источники, связанные с Кремлем, уже знали об этих поисках компрометирующих материалов, предупрежденные Ахметшиным? Что, если они специально выдумали утверждения, чтобы обмануть Стила и хитростью толкнуть его к написанию этого досье?" Издание сообщает: "Fusion GPS написала в электронном письме, что "не распространяла ложной информации об Уильяме Браудере". Фирма заявила, что сотрудничает с Конгрессом и что "президент и его союзники отчаянно пытаются очернить Fusion GPS, потому что она расследовала связи Дональда Трампа с Россией". Автор полагает: если Россия намеревалась посеять хаос в американской политической системе, "досье Стила" было бы одним из самых эффективных способов. В заключение автор утверждает: если спецпрокурор Мюллер, демократы и пресса откажутся выяснять, кто нанял Fusion GPS, "нам станет ясно, что правда о России и выборах никогда не была их конечной целью". Источник: The Wall Street Journal