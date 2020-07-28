В Хабаровске российский Дальний Восток бросает вызов Кремлю

"(...) В Хабаровске с 600 тыс. жителей, расположенном на реке Амур на границе с китайской Маньчжурией на расстоянии более 6 тыс. км и в семи часовых поясах от Москвы, проходят акции протеста. Находящийся вдалеке от Кремля Дальний Восток уже третьи выходные подряд становится эпицентром растущего негодования против российской власти - и это просто неслыханно", - пишет журналист La Croix Бенжамен Кенель.

"Последняя на сегодняшний день акция протеста в субботу, 25 июля, проходившая спонтанно, без лидера или координатора, оказалась самой крупной: от 6,5 тыс. до 90 тыс. человек - по последним оценкам, вероятно, в действительности было около 20 тыс. Вдоль проспектов, ведущих к площади Ленина, где находится штаб-квартира областной администрации, звучал лозунг, объединяющий улицы: "Свободу Фургалу", - говорится в статье.

"(...) Очень жесткое задержание губернатора Хабаровского края возле его дома шокировало даже так называемую "конструктивную" оппозицию, считающуюся преданной властям. Сергея Фургала крепко держали мужчины в форме, которые привели его к стеклянной клетке суда в наручниках. Его популистская и националистическая партия ЛДПР назвала это дело "сталинским", - передает автор статьи.

"(...) На место Фургала Москва назначила молодого депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Жители Хабаровска сразу же встретили с гневом этого "сброшенного на парашюте" человека, раскритиковав его за отсутствие опыта и связей с регионом, - пишет La Croix. - Новый 39-летний исполняющий обязанности губернатора отнюдь не пытался смягчить настроение умов, проявив осторожную симпатию к протесту, вместо этого он заявил, что митинги не отражают общественное мнение и что за протестным движением стоят иностранцы. Обычная кремлевская риторика с целью очернить любое оппозиционное движение".

"Резкое заключение под стражу губернатора - это более чем ясный месседж Кремля: после делегирования управления коронакризисом в регионы Москва намерена восстановить порядок, а также свою вертикаль власти, и предостерегает местные власти от чрезмерной автономии, особенно перед местными выборами сентября 2020 года. Поэтому губернатора Сергея Фургала, который в своем регионе считался более популярным, чем Владимир Путин, власти назначили в качестве мишени", - рассуждает журналист.

"(...) В ходе протестов поражают два новых факта. В дополнение к посланиям в поддержку губернатора толпа начинает выкрикивать "Путина в отставку", "Россия, просыпайся" и другие лозунги более общегосударственного значения, подобные тем, которые присущи либеральным антикремлевским движениям в Москве", - отмечает журналист.

"Между тем, в отличие от волны арестов на каждом митинге в столице, полиция Хабаровска на митингах малочисленна и никого не арестовывает. По данным некоторых местных СМИ, сотрудники полиции даже позволяют своим женам присоединяться к разношерстным толпам, состоящим из молодежи, пенсионеров и женщин с детскими колясками. Это сигнал для Кремля", - резюмирует Бенжамен Кенель.