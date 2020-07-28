На поиски любви сильное влияние оказывает образовательный уровень

"Могут ли люди, которые решили быть вместе, по-прежнему считать свой выбор результатом близости, основанной на чувственном впечатлении?" - пишет Slate.fr.

"(...) Эпидемия вызвала страх перед физическими контактами, зато она усилила виртуализацию взаимоотношений и, похоже, преувеличила потребность в искренности и стремлении к тщательному отбору партнеров, которых мы порой знаем только виртуально, прежде чем встретиться с ними лицом к лицу", - говорится в статье.

"Это возрождает вопросы о том, что мы ожидаем от отношений, и в некотором смысле требует более четкой формулировки критериев отбора", - указывает автор статьи Юг Лагранж, социолог Национального научно-исследовательского центра в Обсерватории социологических изменений в Институте политический исследований.

"В этом контексте интересно рассмотреть современную эволюцию построения отношений в паре. Стремимся ли мы найти родственную душу, несмотря на наши различия, или наоборот, мы ищем объединения в пару, основываясь на сходстве? Исследования семейных пар показывают, что в течение нескольких десятилетий в конкурентном мире происходил поиск таких партнеров, чьи ценности, образ жизни и уровень образования были похожими на наши", - указывает социолог.

"(...) Во второй половине XX века в Соединенных Штатах, а также в Европе выбор образованных партнеров отчасти мотивировался различиями в доходах, связанными с уровнем образования. Более образованные действительно получают гораздо более высокую зарплату, чем те, кто имеет средний уровень образования", - пишет Slate.fr.

"В 1960-1970 годах браки между лицами одного и того же уровня образования были связаны главным образом с уменьшением числа разнородных браков в образовательном плане среди относительно образованных людей; после этой даты продолжающееся увеличение гомогамии нашло отражение в сокращении числа разнородных браков как в нижней, так и в верхней части образовательного спектра", - отмечается в публикации.

"(...) Во многих европейских странах происходит подобное сближение в уровне образования в паре. В Дании на примере группы, за которой наблюдали в течение последних 25 лет, браки также показывают важность совпадений, основанных на уровне образования в наиболее образованных слоях", - говорится в статье.

"На другом конце образовательного спектра находятся мужчины, которые долгое время остаются одинокими, с меньшей легкостью вступают в брак и вынуждены быть менее требовательными к уровню образования своей партнерши, чем мужчины, которые женились в 1970-х годах, когда женщина обычно была более образованной, чем ее муж", - пишет Лагранж.

"В Испании Серхио Эскориал и Мария Кармен Мартин-Буро сравнили причины выбора партнеров в период между 2000 и 2010 годами, они указывают на то, что в просвещенных слоях выбор основывается скорее на "сходстве способностей понимать окружение [...], нежели на сходстве характера". Таким образом, возрастает концентрация высокоразвитых когнитивных навыков в тех местах, где их и так больше всего", - указывает издание.

"Однако сходство, которое ищут в паре, по-прежнему связано с чувствительными качествами. Если статистически и, следовательно, социологически, сближение людей устанавливаются на основе уровня образования, а уже не так, как в прошлом, на основе социального статуса, то индивиды, которые формируют пару, все еще могут воспринимать свой выбор как продукт сходства, основанного на чувствительном впечатлении", - комментирует социолог.

"(...) Необходимо различать признаки, наблюдаемые у детей, в зависимости от уровня образования родителей и полученных генов. В кругу обеспеченных людей оба родителя имеют очень похожие генетические последовательности, случайного распределения способностей здесь нет. Независимо от родителя, будь то мать или отец, передаваемые гены предрасполагают детей из этого круга к сильным когнитивным функциям", - поясняет автор статьи.

" (...) Когда два партнера в паре имеют высокий уровень образования, то их дети, независимо от того, получают ли они гены, кодирующие когнитивные навыки, от отца или от матери, наследуют высококачественные гены, поскольку они присутствуют у обоих родителей. А значит, желание семей усилить свои преимущества в генетическом плане претворяется в действие", - резюмирует социолог. (...)