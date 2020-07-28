Новое перемирие в украинском конфликте: едва ли кто-то в него верит

"Между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами появилось новое соглашение о режиме прекращения огня - и много сомнений", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

Новое перемирие на востоке Украины было согласовано в среду так называемой трехсторонней контактной группой. "Но, по данным украинского командующего Объединенных сил Владимира Кравченко, утром, уже спустя несколько часов, этот режим тишины был нарушен поддерживаемыми Россией сепаратистами. На одном из участков фронта наблюдался минометный обстрел со стороны сепаратистов, сказал Кравченко".

"Боевые действия велись и в дни накануне перемирия, - передает журналист Бернхард Клазен. - В общей сложности на выходных сепаратисты обстреляли украинские вооруженные силы 15 раз, сообщает представитель украинской армии. По его словам, был ранен один украинский солдат. Украинское министерство обороны особенно обеспокоено минами, которыми "народные республики" обстреливают украинскую сторону. Ведь они могут взорваться лишь через несколько дней - и тогда взрыв на контролируемой Украиной территории будет выглядеть так, будто режим прекращения огня нарушает украинская сторона".

"На другой стороне "народные республики" обвиняют украинскую армию в применении оружия незадолго до установления режима тишины", - пишет издание.

"В то, что новое перемирие действительно будет работать, на Украине едва ли кто-то верит по-настоящему. С 2014 года перемирие согласовалось почти 50 раз, сказал в разговоре с TAZ политолог Владимир Фесенко. Каждый раз оно длилось максимум два дня. Тем не менее, по его словам, новое перемирие впервые включает в себя конкретные механизмы контроля: стороны обязались применять дисциплинарные меры к тем, кто нарушил режим тишины. "Однако о том, как именно должны реализовываться эти дисциплинарные санкции, в соглашении о режиме прекращении огня, к сожалению, не говорится", - отметил Фесенко. Он предполагает, что против перемирия будут протестовать в первую очередь люди и группы из окружения бывшего президента Порошенко".

"Сразу после того, как стало известно о соглашении, против него выступил Дмитрий Ярош, бывший глава "Правого сектора", - передает Die Tageszeitung. - "При предыдущей власти нас тоже пытались "принудить к миру" с террористами и оккупантами", - цитирует Яроша портал "Обозреватель". "Капитуляция перед Кремлем - это смерть нашей страны", - заявил он".