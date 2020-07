28 июля 2020 г. Том Болл | The Times MI5 игнорировала предупреждения о путинской угрозе, заявляет Юлий Дубов "Британские разведывательные службы неоднократно игнорировали предупреждения российских диссидентов об угрозе со стороны Москвы, считает последний оставшийся в живых представитель группы бизнесменов, выступавших против президента Путина", - передает The Times. "Юлий Дубов заявил, что он и другие русские в Великобритании призывали МI5 выделить больше ресурсов на Кремль. 72-летний Дубов был одним из четырех изгнанников, давших под присягой показания о коррупции в России. Остальные трое скончались при подозрительных обстоятельствах", - напоминает издание. "По словам Дубова, MI5 совершила "огромную ошибку", не уделив больше внимания России. Лишь недавно, добавил он, Великобритания начала осознавать "большую угрозу", которую представляет Путин. (...) Дубов, как пишет The Times, приветствовал обнародованный на прошлой неделе доклад о России, но отметил, что он появился слишком поздно, добавив, что вмешательство в выборы, вероятно, является предвестником новых актов агрессии. "Было огромной ошибкой рассматривать путинскую Россию как цивилизованное государство, - заявил он. - Он будет делать все, что захочет". "Дубов был другом и деловым партнером Бориса Березовского (...). Они получили убежище в 2003 году, когда Кремль добивался их экстрадиции. Несмотря на несколько предполагаемых покушений на Березовского в Лондоне, ни один из них не получил обеспечения безопасности со стороны MI5, подчеркнул Дубов". (...) Издание напоминает, что в 2008 году Бадри Патаркацишвили упал в обморок и скончался в своем имении в Суррее в возрасте 52 лет. Березовского нашли повешенным в его доме в 2013 году, а смерть Николая Глушкова, которого нашла мертвым его дочь в его доме на юго-западе Лондона в 2018 году, британская полиция еще расследует. Источник: The Times