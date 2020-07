28 июля 2020 г. Мэри Анастейшиа О'Грэйди | The Wall Street Journal Гватемала мучает Битковых "Долгий гватемальский кошмар для семьи русских мигрантов Битковых - Игоря, Ирины и их 29-летней дочери Анастасии - еще не закончился. (...) Их сага теперь длится уже пять лет и далека от завершения. На прошлой неделе апелляционный суд Гватемалы оставил в силе 14-летние приговоры для Ирины и Анастасии Битковых за использование поддельных паспортов и документов, удостоверяющих личность. Это решение принято несмотря на отдельный судебный запрет в 2017 году, согласно которому Битков и его семья являются мигрантами и, следовательно, не могут нести уголовной ответственности за фальшивые документы. Более того, в прошлом году им был предоставлен статус беженцев", - передает The Wall Street Journal. "Судебный запрет соответствовал международному праву и был оставлен в силе вышестоящим судом. Поэтому он аннулирует осуждение семьи в январе 2018 года по этим обвинениям. Осуждение Биткова было отменено. Тем не менее, (...) нижестоящий суд отказывается признать, что судебный запрет распространяется также на его супругу и дочь, которая была несовершеннолетней на момент выпуска документов", - говорится в статье. (...) "Речь идет о пораженной коррупцией Гватемале. Более того, Битковы, очевидно, все еще находятся в списке врагов Владимира Путина. Приспешники российского президента преследуют их годами", - указывает автор публикации Мэри Анастасия О'Грэйди, добавляя, что косвенную роль в преследовании этой несчастной семьи сыграли и США, финансируя Международную комиссию ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, известную по аббревиатуре СICIG, которая злоупотребила своей властью и в 2019 году ее мандат не был продлен. (...) Комиссия "стала более могущественной, чем избранное правительство, вынося обвинения и отправляя подозреваемых в тюрьму на основании скудных улик и удерживая их в "превентивном заключении" месяцами и годами в попытке добиться признаний. (...) Требование комиссией карт-бланша под знаменем "борьбы с коррупцией" потеряло свою убедительность на фоне того, как ее произвол в управлении и нарушения прав человека подрывали ее авторитет", - сообщается в публикации. "Неприятности семьи Битковых начались в 2007 году, когда Путин попытался пошатнуть молодых предпринимателей в Калининграде в России. Когда они отказались сотрудничать, их подорвали в финансовом отношении государственные банки, которые давали им кредиты. Они также получили угрозы смерти. Битковы бежали из России и приехали в Гватемалу в 2009 году, положившись на гватемальскую юридическую фирму, специализирующуюся на иммиграции, в деле обработки их просьбы о предоставлении гражданства под новыми именами, чтобы помочь им скрыться от Путина. Когда они прибыли в Гватемалу, то забрали свои документы в правительственном иммиграционном офисе, что заставило их предположить, что процесс является законным. Они не знали, что коррумпированные чиновники являются частью обширной сети торговли людьми", - пишет The Wall Street Journal. "Агенты российского государственного банка ВТБ последовали за семьей в Центральную Америку. Когда в 2015 году CICIG и генеральный прокурор Гватемалы обвинили Битковых в использовании поддельных документов, истцом по этому делу выступал ВТБ, утверждая, что русские эмигранты замешаны в отмывании денег и мошенничестве. (...) В мае 2017 года банк, который не смог предоставить доказательств своих обвинений, был отозван в качестве истца. В декабре 2017 года был вынесен судебный запрет, в котором указывалось, что любые нарушения документов, совершенные Битковыми, являются только административными правонарушениями", - говорится в статье. "Нижестоящий суд проигнорировал это решение и в январе 2018 года приговорил Ирину и Анастасию к 14 годам лишения свободы; 19-летний срок Игоря был на год длиннее наказания за непредумышленное убийство в Гватемале", - пишет издание, добавляя, что (...) Биткова также "обвинили в получении водительских прав с использованием поддельных документов, и другой суд присудил ему 7 лет. Он (...) отбыл почти полный пересмотренный приговор. В настоящее время он находится под домашним арестом, но до прошлой недели семья надеялась, что драма вот-вот закончится. Теперь женщины, которые также находятся под домашним арестом, могут вернуться в тюрьму. Их последний шанс на справедливость - это финальная апелляция в Верховном суде Гватемалы". Источник: The Wall Street Journal