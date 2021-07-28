"Мигранты здесь не нужны"

"Белорусский диктатор Лукашенко позволяет сотням мигрантов перебираться в Литву, и страна ЕС достигает предела своих возможностей. Многие населенные пункты не хотят принимать людей", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В Капчяместисе, деревне, расположенной недалеко от стыка границ Литвы, Польши и Белоруссии, в глубине леса есть огороженная территория - литовский пограничный пост, - повествует журналист Герхард Гнаук. - (...) Слева от него - ряд больших палаток оливково-зеленого цвета: здесь уже несколько недель живут мигранты, прибывшие из Белоруссии. Их уже семьдесят человек, в основном иракцы. Граница с Белоруссией находится всего в нескольких сотнях метров, и на этой внешней границе ЕС уже несколько недель разворачивается кризис, который доводит Литву до предела ее возможностей".

"Худший сценарий - это 40 тыс. мигрантов, - говорит Рустамас Любаевас, глава пограничной службы Литвы. - Мы должны быть к этому готовы ". В настоящее время его ведомство планирует приобрести до десяти тысяч жилых контейнеров, чтобы разместить всех прибывающих в Литву людей. Только это может стоить стране с ее трехмиллионным населением около 200 млн евро", - отмечает издание.

"Мигранты прибывают нелегально через густой лес на границе с Белоруссией. Диктатор Александр Лукашенко неоднократно угрожал, что его службы больше не будут останавливать нарушителей границы. На прошлой неделе он и вовсе предупредил, что в этот регион хлынут не только мирные мигранты, но и вооруженные "радикальные мусульмане", "и это только начало". Эти мусульмане хотят, например, отомстить за беременную женщину, которой, по словам Лукашенко, литовские пограничники не позволили пересечь границу с группой мигрантов. Диктатор заявил, что Литва "показала нацистское, фашистское лицо". И пригрозил Западу: "И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно".

"С весны, когда мигранты и люди, переправляющие их через границу, очевидно, при помощи белорусских властей, начали использовать миграционный маршрут через леса в Литву, к концу июня здесь нелегально проникли в ЕС почти 400 человек. В июле, к ним, вероятно, прибавятся еще 2,5 тыс. человек, что больше, чем за предыдущие полтора года вместе взятые", - указывает FAZ.

"За зданием погранcлужбы в Капчяместисе на полуденной жаре играет ребенок. Добрая дюжина людей сидит в тени. Их судьбы очень разные, - пишет Гнаук. - Один молодой человек показывает листки бумаги в своей руке: он изучает литовские слова. На хорошем русском языке он рассказывает, что два года учился в российском городе Пермь на Урале и подрабатывал в ресторане. Затем он вернулся в Ирак. А сейчас? "Я хочу быть там, где смогу найти лучшую жизнь, - уверенно говорит он. - Я хочу остаться здесь".

"Мужчина рядом с ним говорит на ломаном английском, что его брат живет в Берлине и у него там "бизнес". Но сам он хочет остаться в Литве. Молодой человек с ребенком на руках, почти без акцента говорящий на немецком, представился как Нури. "Я приехал в Грецию на лодке в 2015 году, а затем пешком добрался до Германии", - рассказывает он. Затем в 2019 году ему пришлось вернуться в Ирак, чтобы помочь своей жене".

"По данным пограничной службы Литвы, мигранты прибывают из сорока стран. Примерно половина из них родом из Ирака, следующие по величине группы - из Конго и Камеруна. (...) Предполагается, что люди будут находиться в палатках на территории пограничников не более двух недель; после двух тестов на коронавирус их придется переселить. Но куда? 15 приютов, некоторые из которых представляют собой палаточные городки, заполнены".

"Страна, где десятилетиями царила советская бедность, уже на пределе своих возможностей, - отмечает издание. - Молодые люди, живущие во временном жилье, жалуются на жару в палатках, стоящих на солнце, и на нехватку еды. То, что существуют проблемы с поставками продовольствия, подтверждает и литовский пограничник. "Людей стало больше, но заказанных продовольственных пайков больше не стало, сейчас их хватает только на двухразовое питание", - говорит он. Судя по всему, даже резервов погранслужбы недостаточно".

"Как именно мигранты попадают в Литву через Белоруссию, попытался, среди прочих, выяснить Видмантас Балкунас. Литовский журналист и фотограф (...) во время расследования выдавал себя в соцсетях за иракца. Есть "пакет "все включено" за 5-10 тыс. евро", говорит он. "Тогда человеку не нужно беспокоиться о том, что его поймают в Литве. Его тайно отвезут на такси через Польшу в Берлин", - поясняет Балкунас".

"Но есть и более дешевые варианты, говорит он. Перелет из Багдада в Минск, включая визу, гостиницу и тест на коронавирус, стоит от 600 до 800 долларов, а автобус из Минска до литовской границы - 25 евро. "Пересечение границы пешком без помощников бесплатно. А автобус до Берлина - пятьдесят евро". Балкунас предполагает, что мало кто из мигрантов хочет остаться в Литве".

"Чтобы разрядить ситуацию, в Литве теперь присутствует и Frontex, агентство ЕС по безопасности внешних границ. Это первый раз, когда его призвали на помощь на новой восточной границе Евросоюза, расширившегося в 2004 году. (...) В середине июля здесь дежурили 14 автомобилей и двадцать сотрудников Frontex; в ближайшее время их станет больше. Однако патрули вряд ли служат сдерживающим фактором, поскольку большинство мигрантов рады быть обнаруженными, чтобы затем предъявить свое ходатайство о предоставлении убежища, получить временное жилье и возможность начать процедуру получения убежища. Только те, кто заплатил по тарифу "все включено", хотят незаметно добраться до организованного в Литве такси - и затем отправиться по гравийной дороге, предположительно, в одну из более богатых стран ЕС".

"Никто не знает, скольким из них это удается. Пограничник Любаевас считает, что выявляют 80-90% нелегальных мигрантов. До 20%, очевидно, продолжают свой путь. Однако задержанных нужно где-то размещать. Правительство объявило чрезвычайное положение и попросило муниципалитеты сообщить о возможностях размещения людей. Одним из временных убежищ может стать пустующее здание школы в пригороде Вильнюса. (...) Но тот факт, что заброшенное здание рядом со школой в Григишкесе станет приютом для мигрантов, не устраивает многих здесь, включая двух пожилых женщин на улице. "Мигранты здесь не нужны. Пусть они возвращаются и строят свою собственную страну", - говорит одна из них. (...) Поднимается широкий протест. Две пожилые женщины уже подписали петицию против размещения мигрантов, которая быстро набрала тысячу подписей".

"Консервативно-либеральное коалиционное правительство в Вильнюсе делает все возможное, чтобы сдержать кризис. Оно строит пограничные заборы, ускорило процедуру предоставления убежища, хочет отпугнуть мигрантов. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (...) уже встретился со своими коллегами в Турции и Ираке. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн не дал ему особой надежды; чуть позже иракская авиакомпания объявила об увеличении вдвое числа регулярных рейсов в Белоруссию. "Плохая тенденция, - с горечью сказал Ландсбергис. - Нам срочно нужно больше участия ЕС в диалоге со странами происхождения мигрантов". Несколько стран с востока и севера ЕС направили в Вильнюс гуманитарную помощь".

"Что касается пограничного забора, который планировалось возвести в сжатые сроки, то на прошлой неделе говорили, что в лесу строятся временные заграждения из колючей проволоки, так можно обеспечить охрану трехсот метров в день. Однако протяженность границы с Белоруссией составляет 680 километров, 550 из которых - "зеленая граница", без забора. При этом и колючая проволока уже стала дефицитом. Партнеры по ЕС Дания и Словения обещали помочь", - пишет Frankfurter Allgemeine.