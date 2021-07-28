Вирусная нагрузка варианта Дельта в 1260 раз выше?

"(...) По данным исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Гуандун, наглядно показано значительное увеличение вирусной нагрузки, связанной с вариантом Дельта, а это означает, что инфицированный человек будет выделять гораздо больше вируса и, следовательно, будет более заразным. Для этого исследования ученые рассмотрели около 60 человек, инфицированных вариантом Дельта, их обнаружили благодаря ретроспективному отслеживанию человека, считавшегося нулевым пациентом, который привез этот вариант в Китай", - пишет журналистка Le Figaro Стефани Гардье.

"Благодаря методам количественной ПЦР отобранные образцы из носоглотки позволяют оценить количество вируса, циркулирующего в ЛОР-сфере у пациентов на данный момент", - объясняет Жереми Гедж, исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) и специалист по моделированию вирусной динамики.

"Цифра 1260 была получена путем сравнения количества вируса у этих пациентов и количества, обнаруженного в 2020 году у других пациентов, инфицированных во время первой волны. В этом состоит ограничение исследования, поскольку ссылка на исторические данные делает его неточным. Но иначе было бы сложно работать. Коэффициент в тысячу не исключен, но в отношении английского варианта, для ретроспективной оценки которого у нас имеется больше времени, нам еще не удалось вычислить такое значение", - отмечает исследователь.

(...) "Конечно, не было необходимости ждать публикации этого китайского исследования (на данный момент оно находится в стадии предпечатной подготовки, поэтому еще не оценено коллегами), чтобы констатировать то, что вариант Дельта распространялся гораздо быстрее, чем исходный вирус, - пишет Le Figaro. "Но эти новые данные, к которым следует относиться с осторожностью, отчасти объясняют то, что мы сейчас переживаем, - утверждает профессор Кристиан Шидиак, глава отделения инфекционных и тропических болезней больницы Croix Rousse (Лион). - Во время пандемии мы много слышали о "суперраспространителях", которые могут заразить множество людей. Это исследование предполагает, что при варианте Дельта объединились все условия для того, чтобы этих "суперраспространителей" стало намного больше".

"Китайские ученые также показали, что вариант Дельта имеет более короткий инкубационный период, чем его предшественники, а это означает, что после контакта с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус, потребуется меньше времени, чтобы в свою очередь стать заразным, - сообщает журналистка. "Это вызывает беспокойство с эпидемиологической точки зрения, потому что, если время между инфицированием и заразностью сокращается, то существует риск значительного усложнения системы тестирование-отслеживание-изоляция", - подчеркивает профессор Шидиак.

"Хотя более высокая вирусная нагрузка представляет реальную угрозу для общественного здравоохранения, она ничего не предвещает в плане интенсивности симптомов на индивидуальном уровне, - говорится в публикации. "Важна динамика снижения вирусной нагрузки. Люди, у которых она снижается медленнее, сильнее подвержены риску более выраженных симптомов или даже тяжелой форме заболевания. Организму не удается избавиться от вируса, который может вызвать непропорциональную воспалительную реакцию, наблюдаемую у пациентов отделения интенсивной терапии", - предполагает Жереми Гедж.