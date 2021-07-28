Израиль хочет заставить харедим работать

(...) "Как истинно светский и упорный человек, Авигдор Либерман преисполнен решимости заставить работать молодых ультраортодоксальных евреев. Министр финансов Израиля решил сократить семейные пособия по оплате детских садов на каждого ребенка в возрасте до 3 лет для 20 тыс. семей, в которых отцы нигде не работают. Эта драконовская мера вызвала бурю негодования. Некоторые раввины зашли так далеко, что пообещали ад любому, кто осмелится ее поддержать", - пишет журналист Le Figaro Марк Анри.

"Такая цель носит символический и экономический характер. Харедим, или "богобоязненные", буквально применяют предписания иудаизма, они составляют от 10% до 12% населения. Только половина мужчин работает. Остальные изучают Тору, еврейский закон в ешивах и на талмудических семинарах. Три четверти женщин, от которых не требуется постоянно читать священные тексты, работают по найму. Семей с более чем шестью детьми бесчисленное множество. В результате большинство домохозяйств в значительной степени полагаются на государственные пособия, часто довольно скудные, поэтому в этой общине самый высокий уровень бедности среди евреев", - говорится в статье.

(...) "Как отмечает Банк Израиля, убедить как можно больше ультраортодоксов выйти на рынок труда - это "вопрос стратегической важности", - пишет Le Figaro.

(...)"Две ультраортодоксальные партии не смогли собрать новое большинство во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, тем самым предоставив полную свободу действий Авигдору Либерману. "Где в Торе написано, что работать запрещено? Есть харедим, которые в 18 лет не знают таблицы умножения, это уже невыносимо", - заявил министр, называя себя защитником "людей, которые работают и платят налоги". Намек на ультраортодоксальные школьные программы, которые в основном исключают преподавание английского языка и математики, что ограничивает возможности молодых людей, стремящихся работать, обрекая их на низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу", - указывает автор статьи.

"Либерману до этого нет дела. Он намеревается выделить ежемесячные пособия в среднем в размере 260 евро на ребенка для семей, в которых отец работает не менее 24 часов в неделю или проходит профессиональную подготовку. Единственная небольшая уступка состоит в том, что применение данной меры перенесено на 1 ноября. Но этот жест не успокоил умы, - комментирует журналист. - По мнению ультраортодоксального депутата Моше Гафни, недавнее возобновление эпидемии Covid после спада является прямым результатом "ужасных коалиционных соглашений, которые привели к прекращению божественной помощи". Очень влиятельный раввин Хаим Каневский предупредил: "Не будет прощения тому, кто причиняет вред детям Израиля".