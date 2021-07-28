США и Россия объединяются в Женеве, чтобы снизить серьезную опасность ядерного конфликта

(...) "Спустя чуть больше месяца после саммита Байдена и Путина в Женеве американцы и русские в эту среду встречаются в Женеве, чтобы провести важную встречу по вопросам безопасности планеты. Вторые номера американской и российской дипломатии Венди Шерман и Сергей Рябков проведут свой первый диалог о стратегической стабильности. Это главный конкретный результат саммита 16 июня, прошедшего на вилле Ла Гранж", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

"Отношения между Москвой и Вашингтоном остаются плохими, однако две державы должны согласовать многие деликатные вопросы, с тем, чтобы снизить риск атомного катаклизма. Женевская встреча - это скорее консультации, чем настоящие переговоры. Момент серьезный. Пандемия Сovid повлияла на эту проблему, - указывает автор публикации. - В рамках нового Договора СНВ по сокращению стратегических наступательных вооружений с февраля 2020 года не проводились взаимные инспекции арсеналов между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами - они обе владеют более 90% мировых арсеналов, - поясняет Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России".

"Между тем, отмечает Марк Фино, исследователь Женевского центра политики безопасности (GCSP), "все индикаторы с точки зрения рисков красные. Нынешняя ситуация очень опасна. Крупные технологические разработки последних лет серьезно ставят под вопрос стратегическую стабильность мира. Если подумать о квантовой информатике и искусственном интеллекте, о разрабатываемых маломощных и крылатых ракетах, то ядерное сдерживание становится устаревшим". Ядерный порог, при котором страна может начать атомную атаку, снизился", - говорится в статье.

(...) "Москва и Вашингтон должны выложить все на стол ради того, чтобы сохранить стратегический баланс. Это тем более необходимо, поскольку риск неконтролируемого развития теперь десятикратный. Кибератаки могут создавать ложные оповещения. И когда вы знаете, что примерно 2000 российских и американских ядерных боеприпасов могут быть активированы в течение десяти минут, вы осознаете опасность", - комментирует Бюссар.

(...) "Существует очень много новых вооружений. Некоторые из них подпадают под действие нового Договора о СНВ, другие - нет. Россия согласилась подчинить свои системы гиперзвукового оружия "Авангард" требованиям договора", - подчеркивает Андрей Баклицкий. Администрация Трампа внесла существенные и опасные изменения в ядерную доктрину США, но Джо Байден может вернуться к более разумному подходу и отстаивать принцип неприменения атомного оружия. (...) "С Байденом можно вести переговоры. Также есть определенное возвращение к компетентности. Саммит Трампа и Путина в Хельсинки [в июле 2018 года] стал катастрофой. Он ни к чему не привел", - продолжает Андрей Баклицкий.

"Исследователь МГИМО наглядно показывает ожидания Кремля. Не может быть очень конструктивного диалога, если две державы не свяжут в обсуждениях наступательные ракеты и системы противоракетной обороны. "Мы не можем, с одной стороны, требовать сокращения наступательных ядерных вооружений, а с другой - укреплять наши системы обороны", - анализирует российский специалист.

(...) "Любое оружие, способное поразить Россию или США, должно считаться стратегическим", - настаивает Андрей Баклицкий. По мнению Марка Фино, нет сомнений в том, что женевский диалог должен затрагивать целый комплекс взаимосвязанных вопросов: стратегическое и тактическое оружие, развернутое или нет, ядерное и обычное. "Важно перенастроить все наступательные и оборонительные системы - добавляет он. - Необходимо обеспечить то, чтобы ядерное оружие не использовалось в случае кибернетических, химических или биологических атак".

(...) Зайдет ли речь о Китае в Женеве? (...) "Москва никогда не была против включения Китая в обсуждение. Но этого нельзя сделать по принуждению. И Вашингтон ошибается, полагая, что Москва будет оказывать давление на Китай, чтобы это произошло, - заключает Андрей Баклицкий. - Следуя этой динамике, Россия могла бы также попросить включить Францию и Великобританию в этот процесс". Они ядерные державы, признанные членами НАТО", - резюмирует издание.