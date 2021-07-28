Война будущего будет также войной за подводные кабели - Европа должна вооружиться и защитить себя

"Сегодня даже морское дно не защищено от войны. 95% международного трафика данных проходит по подводным кабелям. Защита этой инфраструктуры становится все более важной, но пока Европа мало что может противопоставить агрессивному поведению Китая и России", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Оливер Ролофс, эксперт в области безопасности, долгое время занимавший должность пресс-секретаря Мюнхенской конференции по безопасности.

"Современная цифровая мировая экономика основывается на более чем 400 подводных кабелях протяженностью около 1,3 млн километров. Они пролегают по морскому дну и связывают континенты и страны быстрее, чем передача данных через спутник", - отмечает автор статьи.

"Как и в гонке за контроль над космосом, стратегическое значение этой важной подводной инфраструктуры попадает сегодня в фокус внимания крупных держав и технологических компаний. В условиях, когда международные IT-корпорации, особенно из США, приобретают все большее влияние, а Россия и Китай все более агрессивно отстаивают свои властно-политические притязания, пытаясь получить контроль над потоками данных и каналами связи, Европа все больше грозит оказаться между фронтами".

"Учитывая растущее глобальное соперничество, неудивительно, что западная подводная кабельная инфраструктура имеет большое значение для таких стран, как Россия и Китай. Перехват подводных кабелей может дать двум системным соперникам ценную информацию, в то время как их разъединение может значительно замедлить коммуникацию между США и их союзниками по НАТО", - говорится в статье.

"В США Госдеп под руководством Майка Помпео в прошлом году включил подводные кабели в список технологий, находящихся под угрозой, и призвал международное сообщество обеспечить, чтобы они не были подорваны агрессивными действиями Китайской Народной Республики. Тот же сигнал прозвучал на саммите НАТО в Брюсселе в июне, где Китай был классифицирован как вызов, а Россия как потенциальная угроза", - пишет Ролофс.

"Еще в 2017 году тогдашний командующий вооруженными силами Великобритании главный маршал авиации сэр Стюарт Пич предупредил, что уничтожение подводных кабелей представляет собой "новый риск для нашего образа жизни" и может повлечь за собой катастрофические последствия для британской экономики. Этот риск можно перенести на всю Европу и западный мир, чьи подводные кабели практически беззащитны перед атаками. Так, в отличие от времен холодной войны, сейчас у НАТО мало фрегатов, предназначенных для противостояния подводным лодкам. В арсенале также отсутствуют подводные лодки, с помощью которых можно было бы проводить техническое обслуживание стратегически важных IT-соединений на больших глубинах. При этом Китай и Россия модернизировали и специализировали свои военно-морские силы для таких морских операций", - указывает эксперт.

"НАТО начало закрывать этот открытый стратегический фланг. Недавно оно объявило о начале работы своего нового командования в Атлантике. (...) Но чтобы обеспечить эту безопасность не только на бумаге, необходим флот. Недавнее заявление ВМС Великобритании о строительстве корабля исключительно для защиты подводных кабелей может стать началом. Но одно судно вряд ли сможет гарантировать защиту более чем 400 подводных кабелей, эксплуатируемых по всему миру. Другие партнеры по НАТО, такие как Германия, должны последовать этому примеру", - полагает автор статьи.

"Помимо риска саботажа, на первый план выходит вопрос контроля подводных кабелей, - продолжает Ролофс. - По оценкам Индийского института изучения мира и конфликтов и Азиатского центра в Лейдене (Нидерланды), в 2019 году Китай был точкой расположения, владельцем или поставщиком 11,4% подводных кабелей в мире. Ожидается, что в период с 2025 по 2030 годы эта доля вырастет до 20%".

"(...) При этом кабели Средиземного и Балтийского морей считаются ненадежными или уже находятся в руках глобальных игроков. Ярким примером этой тенденции является планируемый Китаем "кабель мира", который будет проложен из Китая по суше в Пакистан, а оттуда под водой через Красное и Средиземное моря во Францию".

"Насколько сложным может быть вхождение новых игроков в геополитически сложной среде, показывает пример компании Caucasus Online, чей подводный кабель соединяет Кавказ с Европой в обход России. Недавно приобретенный инвестором Neqsol для реконструкции и подключения к оптоволоконной сети Digital Silk Way ("Цифровой шелковый путь"), которая находится вне китайского и российского контроля, проект погряз в Грузии в трясине политических интриг, несмотря на вмешательство Европы, и после предполагаемого давления со стороны Москвы был национализирован правительством Тбилиси в прошлом году".

"Передача данных через Атлантику увеличивается вдвое каждые два года, а средний возраст подводных кабельных систем, соединяющих страны ЕС друг с другом или с остальным миром, составляет семнадцать лет. (...) Отныне подводные кабели должны рассматриваться как часть критической инфраструктуры ЕС. (...) Речь идет не о чем ином, как об обеспечении роли Европы в качестве глобального политического и экономического игрока путем укрепления ее цифрового суверенитета. Защищенные кабели все больше становятся тонкой нитью, на которой в цифровую эпоху висит судьба нашего континента", - заключает Ролофс.