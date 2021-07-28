Спустя более 10 лет федеральная прокуратура Швейцарии закрывает крайне спорное "российское" дело

"Уголовное дело было начато на основании заявления, поданного американским инвестором Биллом Браудером. Речь идет о громком случае налогового мошенничества в России и смерти Сергея Магнитского, адвоката Браудера. Прекращение делопроизводства, вероятно, будет обжаловано", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В марте 2011 года Билл Браудер и его компания Hermitage Capital Management Ltd, зарегистрированная в Лондоне, подали в Швейцарии заявление в отношении неустановленных лиц по обвинению в отмывании денег в связи с громким случаем мошенничества в московском налоговом управлении. Деньги, полученные в результате мошенничества, как утверждается, поступали и в Швейцарию. Федеральная прокуратура Швейцарии наложила арест на 18 млн франков трех подозреваемых россиян", - напоминает издание.

"Дело получило международную известность после того, как налоговый консультант Браудера, Сергей Магнитский, был арестован российскими властями и умер в тюрьме. В рамках швейцарского процесса активно осуществлялись поездки: федеральный прокурор Михаэль Лаубер, государственный обвинитель Патрик Ламон, который вел дело, и Виктор К., специалист по России из федеральной полиции, несколько раз ездили в Москву, чтобы изучить обстоятельства дела на месте".

"Весной Ламон ушел в отставку, и теперь дело закрыла его молодая преемница, - отмечает NZZ. - Во вторник федеральная прокуратура Швейцарии объявила в пресс-релизе о прекращении уголовного дела: в рамках детального расследования не были найдены подтверждения в совершении преступления, на основании которых можно было бы предъявить обвинение в Швейцарии".

"В рамках прекращения делопроизводства будет снят арест с 14 млн швейцарских франков из конфискованных средств. Однако 4 млн франков будут взысканы, поскольку, по мнению федеральной прокуратуры Швейцарии, связь с уголовным преступлением, совершенным в России, удалось доказать, по крайней мере, косвенно. Речь идет преимущественно о банковском счете мужа московской налоговой чиновницы", - говорится в статье.

"Спустя более десяти лет федеральная прокуратура Швейцарии отказала заявителю, компании Браудера Hermitage, в статусе частного обвинителя. (...) Она пришла к выводу, что невозможно доказать, что деньги, являющиеся предметом швейцарского делопроизводства, были получены в результате уголовного преступления, совершенного в ущерб Hermitage", - поясняет издание.

"Цюрихский адвокат Кристоф Штеффен уже подавал заявление об аннулировании статуса Hermitage как частного обвинителя в 2013 году - безуспешно. Штеффен является законным представителем российского владельца замороженных счетов. В своем ходатайстве Штеффен утверждал, что Браудер и Hermitage не являются потерпевшими по данному делу, что является необходимым условием для признания лица частным обвинителем. Теперь это подтвердила и федеральная прокуратура".

"В своем пресс-релизе федеральная прокуратура Швейцарии вновь подчеркивает, что ее расследование никогда не было направлено на выяснение обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Уголовное дело велось исключительно по подозрению в отмывании денег. Расследование сопровождалось множеством запросов о правовой помощи, в частности, направленных в Россию и поступивших из России. При этом швейцарские ведомства были гораздо более усердны, чем другая сторона. Так, однажды прошло более пяти лет, прежде чем генеральная прокуратура России ответила на запрос Швейцарии", - указывает NZZ.

"За все эти годы федеральной прокуратуре Швейцарии, определенно, не удалось напрямую связать владельцев счетов, замороженных в Швейцарии, с мошенничеством, совершенным налоговыми органами в Москве. Конфискованные средства в размере 18 млн франков, из которых с 14 млн франков теперь будет снят арест, поделят три человека: помимо мужа высокопоставленной налоговой чиновницы, речь идет о двух российских бизнес-магнатах Дмитрии Клюеве и Денисе Кацыве. Оба должны получить обратно 100% или 99% своих заблокированных средств".

"В ноябре прошлого года Билл Браудер отреагировал на объявление о возможном прекращении дела наступлением на СМИ. Он отправил избранным журналистам подробную презентацию. Она называлась "Как швейцарские правоохранительные органы капитулировали перед русскими в деле Магнитского". В ней указывалось на многочисленные поездки в Россию, совершенные сотрудниками федеральной прокуратуры. В частности, Браудер обвиняет эксперта по России Виктора К. в том, что он позволил подкупить себя различными приглашениями на охоту. В ответ на запрос Виктор К. решительно отверг обвинения", - говорится в статье.

"Тогда в разговоре с NZZ Браудер заявил, что будет противодействовать прекращению дела всеми правовыми средствами. Поэтому дело, вероятно, дойдет до федерального суда по уголовным делам. Кроме того, Браудер заявил, что рассматривает дальнейшие шаги: еще при президенте Бараке Обаме американская юстиция приняла так называемый "закон Магнитского". Закон налагает санкции на лиц, несущих ответственность за смерть Сергея Магнитского. В санкционном списке также фигурируют муж московской налоговой чиновницы и бизнес-магнат Дмитрий Клюев".

"Браудер объявил, что в случае необходимости он обратится к швейцарским банкам UBS и CS, вовлеченным в данный процесс. Он предостережет их от выдачи средств лицам, включенным в санкционный список "закона Магнитского". В противном случае это, по его мнению, будет означать нарушение санкций США - с соответствующими последствиями. В любом случае, последняя глава в этом детективе, похоже, еще не написана", - заключает Neue Zürcher Zeitung.