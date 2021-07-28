Мальдивы: отпуск на миллион долларов

"Во времена коронавируса Мальдивы как никогда популярны в качестве туристического направления - особенно среди состоятельных гостей. Те, кто может себе это позволить, путешествуют на частном самолете и арендуют целые острова-резорты для шикарного отдыха", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Мальдивы сейчас испытывают проблему класса "люкс". Дополнительное шампанское приходится заказывать из Франции, мясо Вагю из Японии, дефицитом скоро может стать и икра белуги. Ведь приехали отдыхающие! Около 150 эксклюзивных островов-резортов с их надводными бунгало на сваях в Индийском океане стали новым излюбленным местом дальних путешествий всех тех, кто может позволить себе улететь от коронавируса. А таких людей много", - отмечает издание.

"В текущем году на Мальдивы, которые рано открыли свои границы для иностранцев, прилетали уже более 500 тыс. отдыхающих. (...) Международный туризм восстановился на удивление быстро, и к концу года ожидается более миллиона туристов. Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, их было 1,5 миллиона. Больше всего отдыхающих приезжает из России (120 тыс.) и из Индии (89 тыс.). И уже на третьем месте стоит Германия с более чем 30 тыс. гостей", - говорится в статье.

"Спрос уже настолько вырос, что сейчас на Мальдивах увеличивают число посадочных полос. Ведь по-настоящему большие деньги делаются на гостях, которые не путешествуют чартерными рейсами. Их не встретить среди соседей по бунгало или за столом для завтрака в отеле. Те, у кого есть несколько сотен тысяч долларов, а еще лучше - несколько миллионов, прилетают с семьей и друзьями на частном самолете. Приземлившись, они пересаживаются на гидросамолет или яхту и так добираются до острова, на который у других гостей нет доступа. Закрытое общество", - отмечает Die Welt.

"Бронирование всего острова-отеля сразу - сейчас это популярно как никогда раньше. Штеффен Хагер из туристической компании Visit Maldives говорит: "Поскольку потребность в абсолютной эксклюзивности и приватности становится все более важной в элитном туризме, таких предложений стало больше".

"Остров Seaside Finolhu по системе "все включено" на атолле Баа - со 125 виллами, окружающими лагуну - самое подходящее место для действительно большой вечеринки с количеством гостей до 250 человек. Цена за ночь составляет здесь 187,5 тыс. долларов. Для более скромной компании до 70 человек можно арендовать отель You Run Raffles Maldives на атолле Гаафу-Алиф. Стоимость: один миллион долларов за четыре ночи".

"Те, кто хочет также поиграть в гольф и любит смотреть кино под открытым небом на пляже, могут арендовать остров-резорт Velaa Private Island с 43 виллами и двумя резиденциями на атолле Ноону, где могут разместиться 100 человек. Семь ночей стоят от 1,3 миллиона долларов. Икра, говядина Вагю и шампанское включены в стоимость", - пишет Die Welt.