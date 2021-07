28 июля 2021 г. Луиз Раднофски, Георгий Кантчев и Эндрю Белтон | The Wall Street Journal После выхода Симоны Байлз из соревнований со ссылкой на психологическое состояние сборная США по гимнастике получила серебро "Десятилетие доминирования женской сборной США по спортивной гимнастике подошло к драматическому концу во вторник, когда суперзвезда Симона Байлз снялась с соревнований, заявив, что не находится в нужном психологическом состоянии, чтобы продолжать. Золотую медаль завоевали российские гимнастки", - пишет The Wall Street Journal. "США удивительным образом финишировали вторыми, оставшиеся три представительницы команды продолжили без Байлз, которая вышла из соревнований после опорного прыжка, первого из четырех снарядов. Великобритания заняла третье место", - говорится в статьею " С Байлз, которую регулярно именовали величайшей гимнасткой всех времен, в качестве краеугольного камня, США нацеливались на то, чтобы завоевать третье золото подряд в командных соревнованиях. Но США внезапно уступили российским спортсменкам в квалификациях в воскресенье, когда Байлс и другие члены команды допустили нехарактерные ошибки", - пишет газета. "Когда во вторник начался командный финал, надежды США почти сразу же рассеялись, и в центре этого была Байлз. После она сообщила репортерам, что не получила физических травм, но рисковала подобным исходом, потому что ее голова не была в должном состоянии для безопасного продолжения соревнований. Она добавила, что это вообще могло поставить под угрозу способность команды завоевать медали. (...) USA Gymnastics, руководящий орган США по этому виду спорта, подтвердил, что Байлз больше не будет участвовать в командных финалах по "медицинским причинам". (...) "Более года Байлз представляли как один из столпов Олимпийских игр в Токио, несмотря на то, что они были отложены из-за пандемии. Она имеет решающее значение не только для медальных перспектив сборной США, но и для коммерческого успеха таких вещателей, как NBCUniversal, где соревнования по гимнастике, возможно, являются главным событием Летних игр, - говорится в статье. - Байлз также несла одну из самых тяжелых нош для любого отдельного спортсмена (...): ее превозносили как величайшую спортсменку всех времен; неодолимую из-за непобедимости в многоборье с 2013 года; подавшую иск против того же национального руководящего органа, за который она выступает, в связи с сексуальным насилием со стороны бывшего врача национальной сборной Ларри Нассара; находящуюся под пристальным вниманием в связи с тем, что она - единственная самоидентифицированная жертва, все еще участвующая в соревнованиях на высшем уровне спорта". "В преддверии командных финалов Байлз сама, казалось, намекала на давление, под которым находились она и команда, заявив в единственном интервью после квалификации, что США в действительности стремятся финишировать в "тройке лучших" - ранее немыслимый сценарий". (...) Действия трех других представительниц американской команды в совокупности "привели к результату, который и представить себе было трудно сразу после выхода Байлз. В оставшихся трех поворотах американки смогли сравняться с россиянками, но не опередить их. Они не выступали так же чисто", отмечает The Wall Street Journal. "В обычный день Байлз демонстрирует одни из самых сложных навыков в истории женской гимнастики лучше, чем кто-либо другой, а в неудачный день, например, на выступлении в квалификационном раунде в воскресенье, по-прежнему возглавляет индивидуальный зачет. В совокупности женская сборная США в квалификационном раунде финишировала после российских гимнасток, но без Байлз была бы еще дальше, позади Китая", - предполагает газета. (...) "Мы не можем объяснить факт ее ошибок (...). Все бывает в жизни, она тоже человек", - сказала после финала российская гимнастка Виктория Листунова. Источник: The Wall Street Journal