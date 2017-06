28 июня 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Путин направляет послом в США жесткого политика - такой придется ко двору в Вашингтоне Трампа В России часто говорят, что решения в госструктурах принимают "заместители директоров", пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Если это так, то за последнее десятилетие российский военный и дипломат, генерал Анатолий Антонов принял много важных решений", - говорится в статье. Немцова поясняет, что "62-летний дипломат занимал должности заместителя министра иностранных дел, заместителя министра обороны, директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ, а теперь станет следующим послом России в США". Он придет на смену Сергею Кисляку, "прославившемуся" из-за "российских связей" уволенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна, генерального прокурора Джеффа Сешнса и советника и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Российские эксперты полагают, что Антонова направляют в Вашингтон, чтобы он оказывал давление на Соединенные Штаты, когда они начинают наступать на российские интересы. Чиновники пока говорят загадками по поводу нового назначения, но в Москве слухи о нем ходят уже несколько месяцев, передает Немцова. "Мы слышим, что Кремль хочет заменить Кисляка Антоновым, уже месяцев восемь, не меньше, - сказал The Daily Beast Игорь Бунин, директор московского Центра политических технологий. - В условиях напряженных американо-российских отношений Москва захотела направить в Вашингтон жесткого политика". "Антонов действительно "жесткий", - соглашается Немцова. - Он был ответственен за решения и заявления Кремля по конфликту на Украине, по Турции и Ближнему Востоку и часто озвучивал для СМИ заявления и мнения Кремля по внешней политике". "Он был важной фигурой во время конфликта на Украине - как консильери мафии", - сказал The Daily Beast военный аналитик Александр Гольц. "Антонов добился успехов в переговорах с США по ядерному разоружению в 2009 году, а через несколько лет полностью изменил свою риторику - вместе с изменением направления ветра. Он всегда будет делать то, что ему говорит Кремль, - сказал Гольц изданию. - По сравнению с Кисляком, тихим дипломатом, Антонов - человек громких и грубых заявлений". "Со своим стилем он хорошо впишется в Вашингтон Дональда Трампа", - заключает Немцова. Источник: The Daily Beast