Четыре пули и множество вопросов без ответа

"Дефицит расследования сопровождал весь судебный процесс по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, которому выстрелили четыре раза в спину вечером 27 февраля 2015 года возле Кремля, где он гулял с украинской моделью", - пишет Фридрих Шмидт на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. Убийство Немцова "наглядно показало опасность для российских оппозиционеров, и ужас из-за того, что убили такого, как Немцов, не прошел до сих пор".

Изначально Немцов, как напоминает автор, поддерживал политический взлет президента Владимира Путина, но скоро стал критиковать президента и его клановую экономику. В результате Немцова "записали" в предатели и по несколько суток держали под арестом после протестов. Но, несмотря на это, Немцов не верил, что ему грозит смертельная опасность. Соратник Немцова Илья Яшин даже писал по этому поводу, что Немцов оказывал поддержку Путину, когда тот еще возглавлял ФСБ, и потому верил, что Путин всегда будет помнить об этой услуге. "Они не будут убивать меня", - говорил Немцов.

На судебном процессе, продолжает Шмидт, отсутствовал один важный человек - президент Чечни Рамзан Кадыров. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", который брал у Немцова интервью всего за день до убийства, рассказал, что "оппозиционер говорил ему о частых угрозах со стороны "кадыровцев". Также и семья Немцова считает, что за убийством стоит ближайшее окружение Кадырова. Интересы семьи Немцова на процессе представлял адвокат Жанны Немцовой, дочери убитого. Адвокат, как говорится в материале, неоднократно требовал, чтобы в судебном процессе приняли участие Кадыров и другие высокопоставленные чеченцы. Но все оказалось напрасно.

После убийства появилось сразу несколько теорий относительно мотива преступления. Одна из них гласила, будто Немцов был убит за свою поддержку карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Но эта версия не заинтересовала обвинение. В то же время эксперты, наблюдающие за процессом, обратили внимание на то, что судья проявлял мало интереса как к мотивам предполагаемого киллера, так и к заказчику или заказчикам убийства. Также Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за охрану Кремля, не предоставила видеозаписей с камер наблюдения, которые были направлены на место убийства и его окрестности. Предполагаемый киллер Дадаев, а также другие обвиняемые жаловались на пытки и заявили, что под их воздействием они в марте 2015 года дали признательные показания, от которых впоследствии отказались.

В своем последнем слове обвиняемые вновь опровергли обвинения. "Вас должен интересовать Кадыров, но мы не он, - заявил якобы стрелявший Дадаев. - Чеченцы не стреляют в спину. Мы не тот народ, который будет так убивать".

Более того, один из защитников также вспомнил о том, что Немцов, как, впрочем, и убитая в 2006 году Анна Политковская, делал кое-что для Чечни. В частности, политик собирал подписи против войны в республике, а журналистка сообщала о нарушениях прав человека. В ходе расследования убийства Политковской, как добавляет Шмидт, заказчик также не был найден, а тот, кого признали им, умер в тюрьме якобы от хронической болезни в 2014 году. Тогда труп мужчины передали родственникам в Чечне.