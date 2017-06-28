Берлинские полицейские устроили пьяный дебош с прилюдным сексом в Гамбурге

Полицейские из Берлина, прибывшие в Гамбург в качестве подкрепления на саммит "большой двадцатки", устроили на своей базе дебош с алкоголем, групповым отправлением естественных надобностей и прилюдным сексом, сообщает журнал Focus. Участники этих сцен напоминали скорее "пьяных туристов где-нибудь на Майорке, нежели немецких полицейских, находящихся в служебной командировке на саммите G20", пишет корреспондент. К настоящему времени все три отряда полиции - в общей сложности 220 человек - отправлены обратно в Берлин.

По словам пресс-секретаря полиции Берлина Томаса Нойендорфа, пока что "в полной мере неизвестно, что произошло вечером в воскресенье и сколько полицейских принимали участие в дебоше с чрезмерным количеством алкоголя и громкой музыкой" в контейнерном поселке в городе Бад-Зегеберг неподалеку от Гамбурга, где были размещены полицейские. Ранее в этом поселке, как сообщает издание, жили беженцы.

Молодые полицейские публично отправляли естественные нужды, стоя в шеренге, "а двое даже занялись на публике сексом, - продолжил пресс-секретарь. - Одна сотрудница позировала в купальнике со служебным оружием". Также сообщается о драке с полицейскими из Вупперталя.

О "некорректном поведении" сообщили частные охранники, которые отвечали за контейнерный поселок. Во вторник берлинская полиция признала в Twitter "факт некорректного поведения" своих сотрудников и заявила, что "примет решение о последствиях". Тем не менее, пока неясно, состоялась та вечеринка в рабочее или все же в свободное время полицейских. От этого будут зависеть дисциплинарные взыскания, говорится в статье.

Некоторые полицейские, как сообщила Berliner Zeitung, заявили в свое оправдание, что "на базе не было телевизоров и вообще никаких возможностей для проведения досуга, людям приходилось скучать". Тем не менее пресс-секретарь Нойендорф заявил: "Подобное поведение в результате приводит к подрыву имиджа. Оно неприемлемо. Нам будет неприятно, если теперь гамбургская полиция скажет, что больше не доверят коллегам из Берлина. Поэтому мы должны понять, кто несет за это ответственность".

Между тем бывший берлинский депутат Ларс Оберг расценил скандал иначе. "Берлинская полиция сегодня, возможно, приобрела больше тайных фанатов, чем привлекли все пиар-компании за 60 лет", - написал Оберг на своей страничке в Twitter.