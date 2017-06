28 июня 2017 г. Репортеры FT | Financial Times Кибератака ударила по мировым компаниям и украинскому правительству "Некоторые из крупнейших компаний мира, включая WPP, "Роснефть", Merck и AP Moller-Maersk, пострадали от крупномасштабной кибератаки, которая во вторник также привела к отключению от сети критически важных инфраструктур правительства и банков Украины", - сообщает Financial Times. "Компьютеры, банкоматы и кассы супермаркетов оказались среди устройств, выведенных из строя атакой вируса-вымогателя, у которого есть сходства с вирусом WannaCry, заразившим сотни тысяч компьютеров в 150 странах в прошлом месяце, по данным экспертов по кибербезопасности. Ответственность за последнюю атаку пока никто на себя не взял", - говорится в статье. "Хакеры закрыли доступ к компьютерам и отобразили сообщение, в котором требуют от пользователей выкуп в размере 300 долларов в биткойнах. Эксперты по цифровой безопасности нашли биткойновый счет атакующих, судя по которому они пока получили порядка 20 платежей", - указывают журналисты. "Интерпол заявил, что "пристально следит" за атакой и сотрудничает со странами-членами. Американская Группа быстрого реагирования на компьютерные инциденты, реагирующая на крупные киберугрозы, призвала людей и организации не платить выкуп, отметив, что его выплата не гарантирует восстановление доступа к компьютерам", - говорится в статье. "Подразделение украинской полиции, занимающееся киберпреступлениями, предупредило, что для проведения "вирусной атаки на украинские компании" используются функции обновления отечественного бухгалтерского пакета, известного как M.E.doc. Однако атакующие, по-видимому, используют много способов входить в системы, в том числе фишинговые электронные письма", - рассказывают авторы. Бо Вудс, заместитель директора Инициативы по киберуправлению Атлантического совета (аналитического центра в округе Колумбия), предупредил, что вирус выглядит более мощным, чем WannaCry, - передают журналисты. - По его словам, новая вредоносная программа приводит "к боле суровым последствиям", потому что структурирована так, чтобы распространяться быстрее, и эффективно работает на разных версиях Windows. Что еще тревожнее, ее, возможно, создали без "аварийного выключателя", который замедлил распространение WannaCry". "Если у него нет аварийного выключателя, он может бушевать месяцами", - сказал Вудс. "Среди других пораженных компаний - Saint Gobain, "Евраз" (второй по величине производитель стали в России), юридическая фирма DLA Piper. Атаки широко распространены на Украине: там их жертвами стали компания "Укрэнерго" (государственная распределительная электроэнергетическая компания) и несколько банков", - говорится в статье. Источник: Financial Times