28 июня 2017 г. Деметри Севастопуло и Катрина Мэнсон | Financial Times Трамп намерен провести в Сирии более четкую "красную линию" В понедельник администрация США заявила, что власти Сирии "заплатят высокую цену" в случае, если нанесут новую химическую атаку по сирийским гражданам. Тем самым администрация Трампа "упрочила "красную линию" - запрет на применение Дамаском химического оружия", - полагает Financial Times. Журналисты Деметри Севастопуло и Катрина Мэнсон приводят комментарии американских экспертов к этой ситуации. Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сказал, что администрация Трампа явно получила разведданные о подготовке новой атаки сирийской стороной и пытается предотвратить ситуацию, когда будет необходим новый удар США по сирийскому режиму. "Все это - часть тревожного усиления соперничества великих держав в регионе: соперничества США и их суннитских союзников с Россией и ее растущей шиитской сферой влияния, - сказал Ставридис. - Все это опасно напоминает Балканы в начале ХХ века, когда мир случайно ввязался в серьезную глобальную войну". Эксперт Фредерик Хоф (Атлантический совет) считает, что "красная линия" Трампа "реальна, в противоположность "красной линии" Обамы". "В то время как администрация Трампа хочет избежать более глубокого вмешательства в Сирии, говорит Хоф, противники США стремятся втянуть Америку в кризис в своих собственных целях", - пишет издание. "С точки зрения Асада, ему выгодно всякое обострение американо-российских трений", - заметил Хоф. Президент Center for National Interest Дмитрий Саймс, со своей стороны, считает, что Кремль демонстрирует Вашингтону свою непокорность: "Россия использует игру бицепсами в Сирии, дабы продемонстрировать, что имеет военные варианты действий". Источник: Financial Times