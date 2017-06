28 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Рассекреченный доклад FIFA: явных улик нет, но много грязи Владимир Путин, как следует из "доклада Гарсии" о коррупции при выборе стран-хозяек ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов, не раз встречался с нечистыми на руку представителями FIFA, но "Путин не был бы Путиным, если бы не принял меры предосторожности", пишут СМИ. Твердых доказательств того, что заявочные комитеты России и Катара получили право на проведение ЧМ благодаря взяткам, нет. "Секретный доклад на 430 страницах провокационно приоткрывает покров над, несомненно, предосудительным поведением некоторых высших функционеров мирового футбола и других лиц, которые охотно выполняли любое их требование", - пишет журналист The New York Times Эндрю Ке о так называемом "докладе Гарсии" - документе, опубликованном FIFA во вторник полностью после двух лет секретности. Публикация впервые подтвердила, а в некоторых случаях раскрыла долгожданные подробности расследования того, как протекал заявочный процесс в случае с ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает автор. Примечательно, что FIFA пошла на публикацию "только после того, как одна немецкая газета в понедельник объявила, что располагает копией доклада и планирует постепенно обнародовать его некрасивые подробности", замечает Ке. "Доклад был представлен в 2014 году Майклом Дж.Гарсией, отставным американским прокурором, который был руководителем следственной палаты комитета FIFA по этике", - пишет корреспондент, напоминая, что голосование состоялось в декабре 2010 года и сделало страной-хозяйкой ЧМ-2018 Россию, а ЧМ-2022 - Катар. "Чего в итоге не оказалось в докладе Гарсии, так это каких-либо твердых доказательств того, что заявочные комитеты Россия и Катара получили право на проведение ЧМ благодаря взяткам. Нет никаких явных улик, которые могли бы заставить FIFA задуматься о переносе любого из этих чемпионатов в другую страну либо о повторном приеме заявок на них", - говорится в статье. И все же доклад Гарсии обрисовывает процесс голосования, который отличался глубокими изъянами, считает автор, пересказывая несколько его выводов. 1. Хотя не было прямых улик покупки голосов, которой якобы руководил заявочный комитет Катара, Гарсиа задокументировал обеспокоенность тревожной близостью правительства Катара и его заявочного комитета, а также неподобающим поведением консультантов. 2. "В месяцы перед голосованием 2010 года российский президент Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, встречался с полудюжиной выборщиков из FIFA". Но Гарсиа "не нашел улик сговора с другими заявочными комитетами, никаких нарушений правил, которые касаются подарков, или признаков того, что россияне пытались оказать влияние на кого-либо из выборщиков", передает автор. 3. Гарсия детально описал, как члены исполкома FIFA и другие интересовавшие его лица игнорировали его вопросы или отвечали на них нападками, утверждали, будто не знают элементарных вещей либо иными способами отказывались содействовать расследованию. "Его общее недовольство обнажило границы его полномочий при расследовании", - отмечает корреспондент. Среди выявленных "прямых и косвенных услуг", которые оказывались взамен на голоса, самым запоминающимся примером журналист называет "перевод 2 млн долларов на счет 10-летней дочери одного из выборщиков FIFA". Владимир Путин, как следует из "доклада Гарсии" о распределении ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах, "несколько раз встречался с нечистыми на руку представителями FIFA", пишет Петер Росберг на страницах немецкого Bild. Все встречи перечислены в докладе в хронологическом порядке. Так, 8 августа 2010 года Путин встретился с бывшим генсекретарем американской конфедерации футбола Concacaf Чаком Блейзером, который пожизненно отстранен от футбольной деятельности с июня 2015 года и ныне является главным свидетелем в скандале с FIFA. В период с 24 по 27 октября 2010 состоялась встреча с бывшим вице-президентом FIFA Джеком Уорнером по прозвищу Джек Потрошитель, также пожизненно дисквалифицированным за передачу права на проведение ЧМ России, говорится в статье. С 29 по 30 октября 2010 года Путин принимал в Москве президента азиатского футбольного союза AFC Мохамеда бин Хаммама. Последний также дисквалифицирован пожизненно с 2012 года: его фирма получила 6,7 млн евро из Германии перед ЧМ по футболу в Германии. Между 16 и 18 ноября 2010 года Путин провел встречу с бывшим вице-президентом FIFA Чхон Мон Джуном, ныне отстраненным от футбола до 2021 года, говорится в статье. "Неизвестно, о чем Путин говорил со скандальными функционерами и что он им обещал, однако известно, что негодяи, вроде Уорнера и Блейзера, брали деньги на многих распределениях чемпионатов мира", - пишет корреспондент. "Но Путин был бы не Путиным, если бы не принял меры предосторожности", - замечает автор, потому в докладе Гарсии нет указаний на доказанные прегрешения России. К примеру, в докладе говорится о том, что комитет (Заявочный комитет "Россия-2018". - Прим. ред. "предоставил следователям лишь ограниченное число документов". Дескать, компьютеры, на которых с ними работали, брались в аренду, возвращены хозяевам и уже списаны. А раз нет компьютеров, то нет и информации. "Но может ли быть, что Россия на самом деле не давала взяток? - задается вопросом Росберг. - Может ли быть, что путинская Россия, которая при помощи спецслужб занималась фальсификацией допинг-проб спортсменов на Сочинской олимпиаде и под контролем путинского вице-премьера Виталия Мутко облила грязью саму олимпийскую идею, осталась чиста при определении страны-хозяйки ЧМ-2018?" Весьма сомнительно, полагает автор. Далее журналист добавляет, что "самый звездный немецкий футболист - Франц Бекенбауэр - был членом исполкома FIFA и принимал участие в голосовании по распределению ЧМ 2 декабря 2010 года", а "через 14 месяцев после этого неожиданно стал послом "Российского газового общества" (РГО). С ним был заключен договор на пять лет, который принесет доход в несколько миллионов евро". "Во вторник оказалось, что Роман Абрамович причастен к скандалу вокруг распределения прав на проведение двух ЧМ по футболу", - утверждает The Telegraph. Из долгожданного "доклада Гарсии" выяснилось, что футбольный фонд, связанный с владельцем "Челси", "уничтожил" компьютеры, которые использовались российским заявочным комитетом. Выводы доклада "подтвердили, что "Россия-2018" арендовала компьютеры у Академии футбола имени Коноплева, управление делами которой в 2006 году взяла на себя "Национальная академия футбола" Абрамовича". "В кратком изложении доклада, опубликованном в ноябре 2014 года, говорилось, что заявочный комитет предоставил доступ инспекторам "лишь к ограниченному числу документов", поскольку те компьютеры были уничтожены по возвращении владельцу", - пишет газета. Журналисты подчеркивают: "Ничто не свидетельствует, будто Абрамович лично санкционировал их уничтожение, но его связи с фирмой, причастной к исчезновению потенциально ключевой информации, все же ставит в неудобное положение владельца "Челси", который был в составе российской делегации, направленной на голосование в Цюрих в декабре 2010 года". 