Петр Порошенко: "Мне очень нравится стиль Макрона"

Украинский президент в понедельник встретился со своим французским коллегой в Париже и оценил в нем "культуру результата". Он порадовался тому, что "Брекзит" повлек за собой новый подъем еврооптимизма. Интервью с Петром Порошенко взяла журналистка Le Monde Изабель Лассер.

"Победа такого проевропейца, как Эммануэль Макрон, крайне символична и позитивна для моей страны и для меня, поскольку он пообещал привести Украину в Европу. Кроме того, мне очень нравится стиль Макрона. Думаю, у меня не было более эффективной встречи, чем та, что произошла в Париже. Мне нравится подобная культура результата. Эммануэль Макрон был ясен и прагматичен. Он заявил, что не станет признавать незаконную аннексию Крыма", - отметил Порошенко.

"Сказать по правде, моя встреча с Трампом прошла даже лучше, чем я ожидал. Он показался мне очень открытым, прекрасно проинформированным, смелым. Думаю, он уделяет особое внимание Украине. Видимо, потому, что из всех международных проблем, с которыми он столкнулся, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины, в частности, разрешить довольно просто. Русским не нужен Донбасс. Я даже думаю, что они готовы оттуда уйти", - предположил украинский президент.

"В октябре 2016 года Владимир Путин спокойно выжидал и бездействовал. Он очень ждал прихода пророссийского Дональда Трампа в Белый дом и еще сильно надеялся на приход Франсуа Фийона или Марин Ле Пен в Елисейский дворец. В конце концов, Дональд Трамп наложил новые санкции против России, во Франции Эммануэль Макрон проводит проевропейскую и ответственную политику. Ожидания россиян не оправдались", - констатировал Порошенко.

"Несмотря на российские усилия, Евросоюз вновь обрел свое единство и сохранил свои ценности. "Брекзит" повлек за собой новый подъем еврооптимизма. Я лично этим восхищен, так как разделяю эти ценности", - заявил президент Украины.

"Какова, по-вашему, новая мишень Владимира Путина в регионе?" - спросила журналистка.

"Владимир Путин абсолютно непредсказуем, мне трудно ответить на этот вопрос, - сказал Порошенко. - Он может действовать где угодно. Если бы мне заранее сказали, что он собирается аннексировать Крым и напасть на Донбасс, я никогда бы не поверил. Просто потому, что это не в его интересах. Единственный в мире человек, который может знать, что сделает Владимир Путин в ближайшие месяцы, - это сам Владимир Путин".

"Вы считаете, что он более непредсказуем, чем Трамп?" - поинтересовалась интервьюер.

"Да, он несравненно более непредсказуем", - ответил собеседник издания.