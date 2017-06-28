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28 июня 2017 г.
28 июня 2017 г.

Изабель Мандро | Le Monde

Для Владимира Путина ЧМ по футболу должен обеспечить укрепление российской "мягкой силы"

Кубок конфедераций, генеральная репетиция Чемпионата мира по футболу 2018 года, пока проходит гладко, если не считать преждевременного вылета из турнира российской сборной, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Прибывший в сопровождении трех вертолетов за полчаса до первого удара первого матча Кубка конфедераций Владимир Путин 17 июня председательствовал на церемонии открытия турнира.

В тот момент, когда Путин произносил свою приветственную речь на стадионе Санкт-Петербурга, создатель и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин не был допущен на трибуну. Этот ультранационалист, подозреваемый в участии в огромной январской драке между болельщиками двух самых популярных клубов Москвы - ЦСКА и "Спартак", стал известен после того, как особо отличился участием в стычках российских и английских фанатов на Евро-2016 в Марселе, передает журналистка.

"Беспорядки, произошедшие в Марселе, принесли определенную пользу: они побудили власти и российские спортивные инстанции четко обозначить свое стремление соблюдать европейские конвенции, - подчеркивает Ронан Эвен, координатор ассоциации "Футбольные болельщики Европы" (FSE). - И хотя паспорт болельщика, расцененный как слишком принудительная мера, был отвергнут многими протестировавшими его странами, россияне нашли в нем положительную сторону, придумав ему довольно интересное применение - для бесплатного проезда".

К вопросам безопасности в России относятся очень серьезно - не только из-за распущенного поведения футбольных фанатов. Террористическая угроза присутствует повсюду. В апреле теракт в Санкт-Петербурге унес жизни 15 человек, напоминает журналистка.

Кубок конфедераций представляет собой важнейший тест для страны - хозяйки ЧМ, впервые организуемого в Восточной Европе. Владимир Путин, который находится у власти 17 лет и, несомненно, останется на посту после предстоящих президентских выборов в марте 2018 года, то есть за три месяца до начала ЧМ, - придает ему особое значение, указывает Мандро.

"В списке побед главы государства, который сделал из спорта мощный инструмент российской "мягкой силы", воистину недостает футбола", - полагает автор и напоминает, что "ни одна страна не приняла столько международных соревнований за столь короткий промежуток времени: Олимпиада в Сочи в 2014 году, чемпионаты мира по легкой атлетике в 2013 году, по хоккею с шайбой в 2016 году, не говоря уж о Гран-при "Формулы-1", ежегодно проходящем в Сочи".

Все было направлено на то, чтобы наверстать упущенное время, когда в начале 2000-х годов российский спорт был в полном разорении, говорится в статье. "После падения СССР более 3,5 тыс. тренеров и 7 тыс. спортсменов покинули страну", - напоминает Лукас Обен, ученый из университета Нантер, чьи работы посвящены теме "Управлять посредством спорта в России".

Российская мощь продвигается, в частности, через эту сферу. "Спорт - идеальная "мягкая сила" для таких динамично развивающихся стран, как страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) или Катар, поскольку он является символом могущества и блеска, истинным вектором "рассказывания историй". И Россия весьма продвинулась в этой сфере", - подчеркивает Лукас Обен.

Огромные суммы были выделены на строительство и обновление 12 стадионов в 11 городах, которые через год примут ЧМ. Лишь четыре из них протестированы в ходе проведения Кубка конфедераций, в том числе стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге. Стадион "Крестовский" на 68 тыс. мест, призванный стать главной ареной, оказался в центре скандала, продолжает журналистка. Изначально выделенный бюджет возрос до 41,7 млрд рублей (672 млн евро), а его газон стал жертвой "грибка и плесени", по мнению главного агронома Константина Креминского.

Использование нелегальных северокорейских рабочих также вызвало полемику. В докладе под заголовком "Красная карточка", выпущенном 14 июня международной правозащитной организацией Human Rights Watch, описывается участь этих рабочих, ставших жертвами "эксплуатации и нарушений"; 17 из них погибли на стройках ЧМ, по данным Интернационала работников строительства и деревообработки, сообщает автор статьи.

Другие вопросы остаются в подвешенном состоянии, например, будущее спортивных трибун слишком большого размера в таких городах, как Саранск (45 тыс. мест) или Калининград (35 тыс. мест). За пределами Москвы футбольные матч едва ли наберет более 2 тыс. зрителей, сообщает Мандро.

Источник: Le Monde


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