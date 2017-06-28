Путин не разрушал американскую демократию: мы сами разрушили систему

"Движение сопротивления, направленное против президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев, возлагает все больше надежд на расследования в отношении России", - отмечает в статье для Newsweek известная американская журналистка Нина Берли.

"Но, хотя Москва явно вмешалась в наши выборы (то ли путем взлома электронной почты Хиллари Клинтон, то ли путем сотрудничества с избирательным штабом Трампа), обвинять Кремль в уничтожении нашей демократии - значит реабилитировать тех, кто разрушил ее задолго до ноября прошлого года", - считает автор.

"Лживое утверждение Трампа, будто на выборах голосовали миллионы нелегальных иммигрантов, - всего лишь самая недавняя и публичная попытка разрушить власть большинства. По мере того, как среди этого большинства прибавляется молодых и смуглых людей, одна из групп закоренелых консерваторов старается всеми силами удержать их от посещения избирательных участков", - пишет Берли. По ее мнению, осада демократии длилась десятилетиями, а "Путин и компания просто пришли поклевать кости".

Автор перечисляет несколько факторов, которые, по ее мнению, разрушают демократию в США.

1. Конституция. Благодаря институту коллегии выборщиков Трамп победил на выборах, хотя получил на 3 млн меньше голосов, чем г-жа Клинтон. "Большинство американцев проживает в девяти штатах, но это большинство имеет в Сенате всего 18 голосов, тогда как меньшинство - 82", - говорится в статье. "В десяти крупнейших штатах 44% населения не принадлежат к белой расе, а в штатах поменьше - 18%", - добавляет автор.

2. Предвыборные махинации. "После избрания Обамы Республиканский совет по руководству штатами начал планировать избрание законодателей-республиканцев на должности на уровне штатов, чтобы контролировать пересмотр границ избирательных округов", - говорится в статье. По мнению автора, именно смена границ в 2011 году гарантировала республиканцам большинство в Палате представителей США до 2021 года.

3. Воспрепятствование голосованию. По данным Center for Public Integrity, республиканцы, контролирующие такие штаты, как Висконсин и Огайо, "вычистили избирателей, которые сменили место жительства или не голосовали на предыдущих выборах". В Канзасе для того, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя, нужно показать свидетельство о рождении или паспорт. "У молодежи и бедняков реже бывает легкий доступ к таким документам и реже имеются удостоверения личности с фотографией", - отмечает Берли.

4. Суды. В 2013 году Верховный суд США постановил, что штаты могут без надзора федеральных властей изменять свои законы о выборах.

5. "Законы о преимущественном праве", запрещающие местным органам власти принимать свои законы. По словам автора, именно правые стоят за этими запретами.

6. "Темные деньги", как выражается автор. "Несколько десятилетий назад кучка правых, имевшая миллиарды долларов в качестве располагаемого дохода, сплотилась, чтобы отнять власть у черни", - говорится в статье. "Когда на выборах 2008 года победил Обама, эти люди, во главе которых стоят братья Кох, испугались, что на горизонте брезжит социализм, и удвоили свои усилия", - пишет журналистка. По ее данным, братья Кох потратили почти миллиард долларов на выборы низких уровней в ходе выборов 2016 года.

7. Попытки внести поправки в конституцию. По словам автора, братья Кох, другие миллиардеры и крупные корпорации пытаются включить в конституцию США "поправку о сбалансированном бюджете". На взгляд Берли, она станет еще одним инструментом богачей и корпораций.

8. Ситуация с сопротивлением. "В то время, как убежденная группа закоренелых консерваторов борется с демократией с маленькой буквы, прогрессисты и демократы не в силах давать им отпор - либо у них не хватает воображения на это", - говорится в статье.