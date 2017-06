28 июня 2017 г. Николь Перлрот, Марк Скотт, Шира Френкель | The New York Times Кибератака поразила Украину, потом распространилась по всему миру "Во вторник компьютерные системы от Украины до США подверглись международной кибератаке, подобной недавнему нападению, парализовавшему десятки тысяч машин во всем мире", - пишет The New York Times. В Киеве прекратили работать банкоматы. Примерно в 80 милях оттуда рабочие были вынуждены вручную измерять радиацию на Чернобыльской АЭС, когда их компьютеры отказали. И технологические менеджеры в компаниях по всему свету - от датского транспортного конгломерата Maersk до фармацевтического американского гиганта Merck - в спешке пытались бороться с этим, пишет издание. "Не было ясно, кто стоит за этой кибератакой, и степень ее влияния было по-прежнему трудно оценить во вторник. Она началась как атака на украинские правительственные и бизнес-системы - нападение, которое, как представляется, должно было начаться за день до праздника, отмечающего принятие Украиной в 1996 году ее первой конституции после выхода из Советского Союза. Атака распространилась оттуда, нанеся побочный ущерб во всем мире", - говорится в статье. Эта вспышка хакерской активности была последней и, пожалуй, самой сложной в серии атак, при которых использовались десятки хакерских программ, похищенных у АНБ и опубликованных в интернете в апреле группировкой под названием Shadow Brokers, отмечают авторы. Как и атаки при помощи вируса WannaCry в мае, последняя всемирная хакерская атака привела к установлению контроля над компьютерами и требованию выкупа в цифровом эквиваленте от их владельцев, чтобы они смогли вновь получить доступ к ним, пишет издание. При новой атаке использовалась та же хакерская программа АНБ, Eternal Blue, как и два других метода по ее распространению, согласно исследователям в компании по компьютерной безопасности Symantec. "АНБ не признает, что ее программы использовались при ряде атак, в том числе WannaCry. Однако специалисты по компьютерной безопасности требуют, чтобы агентство помогло остальному миру защититься от разработанного им оружия", - говорится в статье. По заявлению правительства Украины, были затронуты некоторые из его министерств, местных банков и системы метро. Ряд других европейских компаний, в том числе "Роснефть", Saint-Gobain, французский производитель строительных материалов, и WPP, британское рекламное агентство, также заявили, что они стали жертвами атаки, сообщает газета. Во вторник украинские чиновники обвинили в этом Россию, хотя российские компании также пострадали. Home Credit Bank, одно из 50 крупнейших российских кредитных учреждений, был парализован, все его офисы были закрыты. Атака также затронула сталелитейную и горнодобывающую компанию "Евраз". Компьютерные специалисты заявили, что программа-вымогатель была очень похожа на вирус, который появился в прошлом году и получил название "Петя". Сообщения о том, что компьютерный вирус был вариантом "Пети", позволяют предположить, что злоумышленников будет трудно отследить. "Петя" был выставлен на продажу своими разработчиками в так называемом "теневом интернете", пишут авторы. Это означает, что кто угодно мог запустить программу-вымогатель, нажав на кнопку, зашифровать чьи-то системы и потребовать выкуп, чтобы разблокировать их. Если жертва платит, то разработчики "Пети", которые называют себя Janus Cybercrime Solutions, получают долю выплаты, говорится в статье. "Вирус-вымогатель распространялся в течение пяти дней по территории Украины и по всему миру, прежде чем быть активированным во вторник вечером", - пишет издание. "Если поразмыслить, я бы сказал, что это было политическим месседжем", - говорит Крейг Уильямс, исследователь в подразделении компании Symantec Talos. "Вполне возможно, что эта атака могла быть дымовой завесой, - считает Джастин Харви из компании по компьютерной безопасности Accenture Security. - Если вы - злоумышленник и хотите вызвать хаос, почему бы вам не попытаться сначала замаскировать его подо что-то другое?" Источник: The New York Times