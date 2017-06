28 июня 2017 г. Николас Конфессоре, Майк Макинтайр и Барри Мейер | The New York Times Фирма человека, который возглавлял избирательный штаб Трампа, получила от пророссийской партии 17 млн долларов "Пол Манафорт, которого прошлым летом сместили с должности главы избирательного штаба Трампа после пяти месяцев междоусобиц и критики его деловых связей с пророссийскими группами интересов, во вторник раскрыл информацию, что его консалтинговая фирма на протяжении двух лет получила более 17 млн долларов от украинской политической партии, связанной с Кремлем", - пишет The New York Times. Отчетность, представленная фирмой в надлежащие американские организации, - "признание, что Манафорт выполнял в США работу в интересах иностранной державы (украинской Партии регионов), не сообщив об этом в тот момент, как предписывает закон", - пишут авторы статьи Николас Конфессоре, Майк Макинтайр и Барри Мейер. Журналисты называют Партию регионов "политической базой экс-президента Украины Виктора Януковича". "Отчетность Манафорта указывает на то, что Партия регионов наняла его, чтобы он содействовал избранию кандидатов на Украине на общенациональном и региональном уровне, а также поддерживал в Киеве связь с американскими дипломатами, которые наблюдали там за выборами", - говорится в статье. "Но в документах признается, что одна из задач его фирмы состояла в том, чтобы консультировать украинских официальных лиц при их взаимоотношениях с американскими правительственными чиновниками в США. Работа также включала в себя консультирование НКО European Center for a Modern Ukraine, в которую когда-то входили члены партии Януковича", - пишут авторы. "По некоторым сведениям, заместитель Манафорта Ричард Гейтс также руководил в Вашингтоне лоббистской кампанией по очищению имиджа Украины. Но Манафорт отрицал, что он или Гейтс играли какую-то официальную роль в лоббистской кампании, которую, по словам некого представителя, направлял и оплачивал European Center for a Modern Ukraine", - говорится в статье. Издание также напоминает о своей прошлогодней публикации: "В рукописных гроссбухах, которые вела Партия регионов, числились нераскрытые платежи наличными на сумму 12,7 млн долларов, предназначенные для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 год". Манафорт отрицает, что получал наличные, напоминает издание. Источник: The New York Times