"Брак для всех" - уже на этой неделе

На днях Ангела Меркель изменила свою позицию относительно так называемого "брака для всех" (легализация однополых браков. - Прим. ред.). Cкорее всего, уже в ближайшую пятницу Бундестаг будет голосовать по этому вопросу, сообщает Tagesspiegel.

"После неожиданных заявлений канцлера о снятии запрета для депутатов фракции ХДС/ХСС, касающегося голосования в индивидуальном порядке по вопросу однополых браков, социал-демократы, входящие в правящую коалицию, заявили о намерении вывести эту тему на голосование уже на этой неделе". Большинство парламентариев, уверены авторы публикации, проголосуют за принятие соответствующего закона: наряду с СДПГ инициативу поддерживает фракция Левой партии и Зеленые. Ожидается, что "за" проголосуют и депутаты из ХДС/ХСС. "После 30 лет дебатов вопрос о легализации однополых отношений может быть решен очень быстро", - считают журналисты.

Депутаты фракции ХДС/ХСС смогут принимать "решение по совести", сказала глава федерального правительства. Как сообщает информагентство DPA, Меркель изначально согласовала свою позицию с лидером ХСС Хорстом Зеехофером. "До сих пор блок ХДС/ХСС выступал против уравнивания традиционного брака и однополого союза", - передает издание.

По словам депутата от ХСС Петера Рамзауэра, руководству ХДС не следует разрушать последние консервативные ценности.

Как заявил в беседе с изданием глава берлинского отделения АдГ Георг Паздерски, "ХДС льет воду на мельницу АдГ. В очередной раз Меркель, желая сохранить власть и поспешно удовлетворить желания возможных партнеров по коалиции, злит избирателей, традиционно голосующих за консерваторов".

"Формально каждый депутат может голосовать по своему усмотрению внутри фракции, - говорится в статье. - Однако нередко в ходе голосования по спорным вопросам на депутатов оказывается давление: "непослушные" парламентарии могут лишиться должностей в комитетах или попадания в списки на следующих выборах".