Американец отделал приятеля Путина

Сначала сборная по футболу, теперь и Федор Емельяненко: "Единой России" трудно принять проигрыш своих громил, пишет Tageszeitung.

"Через пару часов после выхода российской сборной из Кубка конфедераций побили самого сильного человека в России. Чемпион по смешанным единоборствам Федор Емельяненко был отправлен в нокаут американцем Мэттом Митрионом перед заполненными трибунами нью-йоркского "Мэдисон-сквер-гардена", - говорится в статье.

"Российский спортивный мир находится в шоковом состоянии. Всю неделю перед боем шла реклама предстоящего поединка, демонстрировались документальные фильмы о жизни и спортивной карьере российского чемпиона. И тут такое", - пишет автор.

"Путинский профи, который уже работал в качестве советника министра спорта, член президентской "Единой России" и человек, получающий за участие в рекламе самые высокие гонорары, (...) пополнил стройные ряды проигравших российских спортсменов", - замечает журналист.

Емельяненко, продолжает автор, стал символом "русского парня". "Русским богатырем, выходящим на ринг с огромным крестом на шее. Теперь богатырь побит. Образ настоящего русского мужика пошел трещинами". "Старый неудачный образ мачо, транслируемый, в том числе, и в спорте", - комментирует Рюттенауэр.

О том, как точно не должен выглядеть мужчина, знает провинциальный российский политик Эрнест Макаренко. После поражения российской футбольной сборной в игре с Португалией он назвал в Twitter Криштиану Рональду геем и потребовал выдворить его из страны.

"Неудивительно, что вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал футболиста Федора Смолова "настоящим мужчиной" и связал с ним будущее российского футбола", - пишет издание. Никого в России не удивили и заявления вице-спикера парламента Игоря Лебедева, который, комментируя удаление Юрия Жиркова в матче с мексиканцами, предложил "дать ему в морду", сваливая на него ответственность за поражение сборной.

"Возможно, удачно "дать в морду" получится в конце этой недели у россиянина Александра Поветкина", - пишет автор, напоминая о скандале, связанном с употреблением допинга чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. В бою с украинцем Руденко он будет отстаивать не только честь России как спортивной нации, но и свою честь "русского парня".