США могут превратить путинизм в хороший шанс победить в идеологическом соревновании

"Наша страна столкнулась с новым кризисом, который угрожает основам представительской демократии и свободы по всему миру, - сообщают в Time пять членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии. - Угроза исходит от путинизма - философии диктатуры, слившейся с клептократической экономикой. Он рассматривает участие народа в правительстве, свободную и открытую экономическую систему и прозрачность государственного управления как идеологические препятствия, которые необходимо устранить, чтобы "сделать мир безопасным для автократии". Его сторонники агрессивно выступают против Соединенных Штатов и других [стран], чтобы добиться этой цели, и их действия представляют явную и растущую угрозу нашему образу жизни".

"Мы отчаянно нуждаемся в действенной и последовательной стратегии - в сочетании с силой воли и настойчивостью, - чтобы преодолеть это наступление на нашу систему управления и адаптироваться к меняющейся обстановке в сфере мировой безопасности. Так как между разными частями мира становится все больше взаимосвязей, сейчас как никогда важно укрепить существующие альянсы нашей страны и попытаться расширить их в ответ. Мы не сможем в одиночку обратить вспять этот прилив автократической идеологии. Нам нужны партнеры и новые учреждения, которые смогут решить эту задачу", - говорится в статье.

"Это наша попытка заложить основу для обновленной стратегии США в сферах национальной безопасности и внешней политики, которая отвечала бы нуждам этого опасного момента", - сообщают депутаты.

"Во-первых, мы должны ясно дать понять, что наши ценности - фундамент нашей политики. Наши действия всегда должны быть обусловлены нашей верой в представительскую демократию, свободу личности, прозрачность, подотчетность и содействие общему благу", - указывают авторы.

"Во-вторых, абсолютно необходимо, чтобы мы достигали наших целей, полагаясь на альянсы и партнерства и добиваясь того, чтобы наши институты помогали поддерживать свободу и демократию в XXI веке", - сообщается далее.

"Например, укрепляя НАТО и ЕС, мы теперь должны критически оценивать угрозы, представляемые этим сообществам путинистскими кампаниями по распространению влияния, и интегрировать методы сопротивления в их коллективный инструментарий. Альянс НАТО можно обновить, чтобы помочь его членам отслеживать и обнажать российские сети влияния. Укрепление институтов, повышение прозрачности и обращение особого внимания на борьбу с коррупцией могут стать приоритетными мерами для ЕС. Новые соглашения между НАТО и ЕС по таким вопросам, как кибервойна, могут быть заключены для борьбы с российским влиянием", - утверждают политики.

"Между тем нам следует строить новые партнерства и альянсы, которые могут помочь нам добиться наших целей в эту новую эру. Очень важно то, что многие из этих институтов не будут выглядеть точно так же, как те институты, которые помогли нам пережить холодную войну, потому что, как особо отмечают аналитики путинизма, "коррупция - смазка, на которой действует эта [путинистская] система" и "В конечном счете, именно из-за отсутствия жесткого присмотра и прозрачности демократических институтов последние легко доступны для эксплуатации". Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы справиться с этой реальностью".

"В-третьих, пока мы превозмогаем идеологическую угрозу путинизма, мы должны обеспечить благополучие и безопасность американского народа и народов наших союзников и партнеров. Это само по себе огромная задача, включающая в себя нашу продолжающуюся борьбу с террористическими группами и их идеологиями, наши усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и наше сдерживание Северной Кореи и других политических сил, которые могут хотеть нам повредить. Мы должны проявлять упорство и придерживаться стратегии в наших совместных с партнерами усилиях по уничтожению террористических групп, устранению их лидеров, разрушению их сетей и лишению их привлекательности в глазах населения. И мы должны абсолютно ясно дать понять, что те, кто смеет атаковать нас или наших союзников, подвергает себя огромной опасности", - говорится в статье.

"В-четвертых, дипломатия и развитие - критически важные части этого уравнения, - утверждают политики. - Как не можем мы функционировать без наших партнеров, мы не можем и положиться на вооруженные силы, пренебрегая дипломатией и развитием. Необходимо признать, что путинизм нельзя преодолеть одной военной мощью, и мы должны соответственным образом разработать наш ответ, вовлекая в это все правительство. Экономическое развитие и укрепление гражданского общества будут критически важны для этой борьбы. Кроме того, нам потребуется обдумать, как направить наши дипломатические и развивающие усилия на противодействие путинистским тактикам".

"В-пятых, если мы хотим помешать путинизму преуспеть в его усилиях изобразить представительскую демократию провальной правительственной системой и поохотиться на недовольных своим социальным положением, один из первых пунктов повестки дня - добиться того, чтобы у наших стран были здоровые экономики, поддерживающие широкий спектр возможностей. Государственнический кланово-олигархический капитализм - изначально слабая экономическая модель, но если мы не будем соблюдать социальный договор и обеспечивать равный рост в наших собственных странах, как отмечают аналитики путинизма, это откроет для путинизма возможность достичь своей цели - "укрепить представление о дисфункциональности западных демократической и экономической систем" и "ослабить Европейский союз, а также добиться снижения востребованности Запада, уровня доверия к нему и его морального авторитета", - полагают авторы.

"Наконец, в дополнение к экономике, мы должны также признать, что программа по противостоянию путинизму потребует новых режимов внутриполитического сопротивления. Мы должны сделать наши общества устойчивыми к путинистским тактикам, которые используют против нас открытость наших систем и нашу приверженность правилам и процедурным нормам. Путинистские тактики для применения в "серой зоне" - ниже порога открытого конфликта и конкретного ответа - испытание для нашей концептуальной способности распознать их и нейтрализовать. Так как большинство представительских демократий не приспособлено для таких методов и многие из этих угроз нарочито двусмысленны, мы еще не разработали устойчивые нормы, концепции и институты, которые помогли бы нам справиться с этой угрозой", - говорится в статье.

"В конечном итоге, если мы сможем сформировать все эти политические подходы, у нас будет хороший шанс погасить преимущества наших оппонентов-путинистов и победить в идеологическом соревновании. Мы сможем, как в предыдущем веке, использовать во благо этот новый вызов, обновить наши ценности и в процессе построить лучший мир", - полагают депутаты.