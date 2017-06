28 июня 2017 г. Дэн Бойлан и Гай Тейлор | The Washington Times Анатолий Антонов, следующий российский посол, представляет опасность для США как проводник воли Кремля Российский посол в США Сергей Кисляк, оказавшийся в центре внимания из-за скандала с вмешательством России в американские выборы, в скором времени покинет Вашингтон, но его замена может оказаться проблематичной, пишет The Washington Times. На смену добродушному Кисляку должен прийти заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, человек, которого наблюдатели считают гораздо более жестким приверженцем линии Кремля. "62-летний Антонов был закулисным игроком внешнеполитической машины Москвы и подвергся санкциям Евросоюза за свою роль в российской аннексии Крыма у Украины в 2014 году. Но он при этом является откровенным сторонником улучшения американо-российских отношений при условии, что России не придется идти для этого на слишком большие уступки", - пишут авторы статьи Дэн Бойлан и Гай Тейлор. "Он играл центральную роль в кремлевском обмане с занижением численности войск, направленных на операцию в Крым, - сказал в интервью из Москвы военный аналитик Александр Гольц. - И за это он попал под санкции ЕС". На посту заместителя министра иностранных дел Антонов, похоже, играл центральную роль и в усилении позиции России на Ближнем Востоке, в частности, в улучшении отношений между Россией и Ираном, говорится в статье. "Анатолий - большой сторонник жесткой линии и контроля вооружений, - сказал Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. - Но они [послы] не являются независимым политиками в любом случае. Он будет проводить политику Кремля". Антонов, который, по некоторым данным, играл ключевую роль в приеме иранских военных делегаций в Москве, также побуждал представителей российского оборонного ведомства к поездкам в Тегеран. В частности, речь идет о визите министра обороны Сергея Шойгу в иранскую столицу в сентябре. Говоря с Al-Monitor на условиях анонимности, один из бывших коллег Антонова в министерстве иностранных дел назвал его "опытным, умелым и жестким переговорщиком". Другой источник сказал недавно The Moscow Times, что его называют "бультерьером". Российская газета "Коммерсант" сообщила, что Антонов, который также был заместителем министра обороны, недавно выразил разочарование из-за напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. "Мы должны убедить наших американских коллег, что равноправные, добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении, отвечают интересам российского и американского народов, - приводит слова Антонова Al Monitor. - Россия и Америка просто обречены на позитивное сотрудничество". У Антонова есть опыт переговоров с американскими правительствами. В 2010 году он возглавил российскую делегацию по обсуждению Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и участвовал в продолжительных переговорах с заместителем госсекретаря Роуз Геттемюллер. Переговоры, в конечном итоге, увенчались успехом. "Он циничен на 100%. Он будет делать то, что ему прикажут, - считает Гольц. - С Геттемюллер он пошел на серьезные уступки, потому что ему приказали подготовить соглашение. Но несколькими годами позже он сделал все, чтобы унизить ее благодаря своей роли на Украине". Источник: The Washington Times