Немецкие политики на мушке у Анкары

И вместе плохо, и врозь никак - Германия и Турция вновь углубляют сотрудничество. Однако, как стало известно Die Welt, Турция собирает информацию о немецких политиках.

О солидарности с Германией и партнерстве внутри НАТО говорил в ходе февральской встречи с канцлером Ангелой Меркель президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Меркель была более сдержанна и лишь подтвердила факт детальных переговоров по вопросам двусторонних и международных отношений, замечают авторы публикации.

"Германию и Турцию объединяет, прежде всего, борьба с ИГИЛ* и сдерживание сотен тысяч мигрантов за пределами Европы. Во всех остальных вопросах вот уже год отмечается нарастание конфликтного потенциала: Бундестаг к негодованию Анкары признал факт геноцида армян, Эрдоган после провалившейся попытки государственного переворота начал охоту на критиков режима - правительство ФРГ осудило чистки, устроенные Анкарой. Ситуация, похоже, продолжает обостряться", - говорится в статье.

Турция не просто направила немецким ведомствам списки тех, кого подозревает в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, с просьбой применить к ним процедуру уголовного преследования. "По всей видимости, - пишут авторы статьи, - турецкие спецслужбы собирают информацию о некоторых немецких политиках".

По информации издания, Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) проводило недавно с некоторыми немецкими парламентариями консультации по вопросам безопасности, в том числе, касающимся "возможной деятельности иностранных разведок". Регулярно проводятся и ставшие традиционными консультации между BKA и представителями правоохранительных сил Турции, отмечает издание.

"И если немецкие правоохранители, как и прежде, обращаются к турецким коллегам с просьбой направить усилия на борьбу против "путешествующих" джихадистов и преступных сетей, то турецкая сторона настаивает на том, чтобы немецкие органы усилили меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана или левых экстремистов из Революционной народно-освободительной партии-фронта", - говорится в статье.

"Тесные отношения между Берлином и Анкарой продолжают поддерживаться благодаря соглашению по беженцам (...). Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что и в миграционном вопросе стороны нередко придерживаются противоположных позиций. По данным МВД Германии, на территории страны проживают около 6514 граждан Турции, подлежащих депортации", - сообщает издание.

Турецкая сторона, продолжают журналисты, настаивает на возвращении критиков режима, прежде всего сторонников Гюлена. Турция следит за ними - в том числе и за теми, кто проживает на территории Германии. "Немецкая сторона в эти игры играть не намерена. Вместо того чтобы преследовать тех, кто был указан в переданных Турцией списках, Германия предпочла их предупредить. Вместе с этим Берлин указал Анкаре на то, что не потерпит факта шпионажа за предполагаемыми критиками турецкого режима на своей территории. Генеральная прокуратура начала следствие по подозрению в шпионаже", - пишет Die Welt.

"Последняя провокация со стороны Турции связана с предстоящей встречей G20 в Гамбурге. (...) Главы государств и правительств прибудут на саммит в окружении собственных служб безопасности. В преддверии мероприятия список из 50 сотрудников, которые будут охранять Эрдогана, передала и турецкая сторона. При детальном изучении списка немцы обратили внимание на четыре фамилии, - сообщает издание. - Речь идет о телохранителях, которые в ходе визита Эрдогана в Вашингтон месяц назад избили представителей антипрезидентской демонстрации. (...) В настоящий момент в США выписан ордер на арест в общей сложности восьми телохранителей турецкого президента". Как пишут авторы, МИД Германии дал понять Анкаре, что данные сотрудники должны остаться дома. "Вполне вероятно, что на фоне напряженной ситуации Анкара может пойти и на другие провокации", - не исключают журналисты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.